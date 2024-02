Quand l’Art rencontre le temps: Découvrez la montre « German Silver », chef-d’œuvre de Moritz Grossmann et Kari Voutilainen

Une réalisation horlogère qui défie le temps et l'ordinaire, la nouvelle montre « German Silver » est le fruit d'une collaboration prestigieuse entre Moritz Grossmann et Kari Voutilainen, orchestrée par Grail Watch.

Un Duo d'Excellence en Horlogerie

Grail Watch, sous la houlette de Wei Koh, fondateur des magazines Revolution et The Rake, s'est donné pour mission de concrétiser les montres de rêve. Dans cette quête d'excellence, l'entreprise dévoile sa dernière création : une collaboration avec Moritz Grossmann et Kari Voutilainen qui revisite le modèle Benu 37 en acier inoxydable. Cette édition limitée à 20 exemplaires, baptisée « German Silver », est une célébration du savoir-faire traditionnel et de l'innovation.

S'appuyant sur l'expertise reconnue des deux horlogers, cette montre se distingue par son cadran guilloché à main en argent allemand non traité. Conçu par Voutilainen lui-même, ce cadran est façonné sur des machines à guillocher d'époque. La beauté du cadran est complétée par un mouvement d'une finesse remarquable, le calibre 102.1, également réalisé en argent allemand non traité, arborant une finition grenée et des gravures manuelles d'une grande complexité.

Des Détails Qui Font la Différence

Cadran développant une patine unique au fil du temps

Boîtier en acier inoxydable de 37 mm

Mouvement calibre 102.1 avec finition grenée

Au-delà de ces caractéristiques techniques, chaque montre est dotée de vis pourpres traitées à la flamme, de chatons en or et de bandes typiques de Glashütte, sans oublier les saphirs blancs incrustés. Tous ces éléments témoignent du soin méticuleux apporté à leur conception et reflètent l'excellence des maisons Grossmann et Voutilainen.

L'Accessibilité d'un Chef-d'œuvre Horloger

Tandis que son prédécesseur, le modèle « Silver Bullet », arborait un cadran en argent massif et un boîtier en or blanc 18 carats, le modèle « German Silver » séduit par son boîtier en acier plus accessible. Proposé à environ 32 000 euros, ce garde-temps reste toutefois un objet de luxe exclusif. À l'heure actuelle, il ne reste que neuf pièces disponibles sur les vingt initialement proposées. Les collectionneurs doivent donc agir rapidement pour acquérir cette pièce exceptionnelle qui allie tradition horlogère allemande et finesse artisanale finlandaise.