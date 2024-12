Quand Hublot rencontre l’art du tatouage : une collaboration qui fait sens

Vous connaissez peut-être déjà les montres Hublot. Mais avez-vous entendu parler de leur dernière création ? La maison horlogère vient de dévoiler un nouveau modèle plutôt intriguant : le Spirit of Big Bang Sang Bleu All Black Pavé. (Je sais, le nom est un peu long, mais attendez de découvrir ce qui se cache derrière).

Une rencontre peu ordinaire

L’histoire commence en 2016, quand Hublot décide de collaborer avec Maxime Plescia-Buchi, un tatoueur suisse reconnu pour ses motifs géométriques. Imaginez un peu : un tatoueur qui dessine des montres ! Et pourtant, ça marche étonnamment bien. Les lignes précises et les formes géométriques qui font sa signature s’adaptent parfaitement à l’univers horloger.

Un design qui ne passe pas inaperçu

Cette nouvelle montre arbore un boîtier de 42 mm en acier noir (jusque-là, rien d’extraordinaire), mais attendez la suite : il est entièrement serti de diamants noirs. Oui, vous avez bien lu. 180 diamants noirs qui viennent sublimer le cadran. C’est un peu comme si votre montre portait sa plus belle tenue de soirée, mais en version rock’n’roll.

Sous le capot

Parlons technique un moment (promis, je reste simple). Le cœur de la montre, c’est le mouvement HUB4700, un chronographe automatique qui bat à 36 000 vibrations par heure. Pour les non-initiés, disons simplement que c’est comme avoir une Ferrari au poignet – précise et performante. La réserve de marche est de 50 heures, ce qui signifie que vous pouvez la poser le vendredi soir et la retrouver encore en marche le lundi matin (pratique, non ?).

Une exclusivité qui a du sens

Hublot ne produira que 200 exemplaires de ce modèle. C’est peu, très peu même. (Pour vous donner une idée, certaines marques produisent des milliers d’exemplaires de leurs modèles classiques). Le prix ? 47 100 dollars. Je vous laisse un moment pour digérer l’information…

Fait intéressant : la montre sera d’abord lancée en Chine. Ce n’est pas un hasard – le marché asiatique est particulièrement friand de ces pièces qui mêlent tradition et innovation. Les collectionneurs chinois apprécient spécialement les éditions limitées qui racontent une histoire unique.

L’art au poignet

Ce qui me fascine personnellement dans cette montre, c’est la façon dont elle transforme un objet quotidien en véritable œuvre d’art. Les motifs géométriques semblent flotter au-dessus du mécanisme, créant une sorte de ballet mécanique fascinant. C’est comme avoir une petite galerie d’art portable au poignet.

Plus qu’une simple montre

En fin de compte, ce Spirit of Big Bang (décidément, ce nom…) représente bien plus qu’un simple garde-temps. C’est la preuve que l’horlogerie peut encore nous surprendre en 2024. Qui aurait pensé qu’un jour, les motifs d’un tatoueur se retrouveraient sur une montre de luxe ?

Alors non, ce n’est probablement pas la montre que vous porterez tous les jours au bureau. Mais c’est justement ça qui la rend spéciale. Elle nous rappelle que parfois, les meilleures innovations naissent des rencontres les plus improbables.