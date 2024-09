Purnell : Le Maître Incontesté du Tourbillon qui Révolutionne l’Horlogerie de Luxe !

Dans l’univers prestigieux de la haute horlogerie, le tourbillon reste une complication majeure, bien que de plus en plus répandue. Mais que diriez-vous d’une marque qui ne jure que par cette prouesse technique ? Plongeons dans l’univers fascinant de Purnell, où le tourbillon n’est pas seulement une complication, mais une véritable philosophie.

Une histoire familiale ancrée dans l’excellence horlogère

L’aventure Purnell débute en 2006, lorsque Jonathan Purnell lance sa première montre à tourbillon. Mais l’histoire remonte bien plus loin, aux tranchées de la Première Guerre mondiale. C’est là que son grand-père, Cecil Purnell, soldat britannique, fut blessé et envoyé à Besançon pour se rétablir. Un coup du sort qui allait changer le destin de la famille.

Besançon, cité horlogère française par excellence, éveilla en Cecil une passion dévorante pour l’horlogerie. Fasciné par le génie d’Abraham-Louis Breguet et son invention révolutionnaire du tourbillon, Cecil se forma à l’art délicat de la mesure du temps. Si lui-même ne réalisa jamais de montre à tourbillon, il transmit cette flamme à son petit-fils, qui en fit la raison d’être de sa marque.

Une obsession productive : 13 calibres en 13 ans

Depuis sa création, Purnell a développé pas moins de 13 mouvements à tourbillon en à peine plus d’une décennie. Une prouesse qui témoigne de la passion et de la détermination de l’équipe, menée aujourd’hui par Maurizio Mazzocchi, véritable vétéran de l’industrie horlogère.

Fort de son expérience chez des géants comme Omega, Blancpain, Roger Dubuis et Jacob & Co, Mazzocchi apporte à Purnell un mélange unique de vision et de pragmatisme. Son objectif ? Repousser les limites du tourbillon plus loin que quiconque ne l’a jamais fait.

L’alliance du rêve et de la réalité

Conscient des défis que représente la création de pièces aussi complexes pour une marque de taille modeste, Mazzocchi a opté pour une approche stratégique. Plutôt que d’investir des sommes colossales dans la création d’une manufacture, il a choisi de s’associer aux meilleurs experts du domaine.

Parmi eux, Eric Coudray, véritable légende du tourbillon multi-axes. Connu pour ses créations chez Jaeger-LeCoultre et MB&F, Coudray s’est engagé, aux côtés de Mazzocchi, à repousser les frontières de l’horlogerie pour atteindre des performances ultimes.

La Purnell Escape II : une révolution horlogère

Le fruit de cette collaboration exceptionnelle ? La Purnell Escape II, une montre qui défie l’imagination avec non pas un, mais deux tourbillons sphériques. Cette pièce imposante mais charismatique offre un spectacle perpétuel, une danse hypnotique de deux tourbillons multi-axes.

La complexité de ce mécanisme est vertigineuse. Les deux tourbillons tournent en sens inverse et sont reliés par un système différentiel pour une précision optimale. Alors qu’un tourbillon classique effectue généralement une rotation en 60 secondes, ceux de la Purnell sont nettement plus rapides :

La cage extérieure : 30 secondes par rotation

La cage secondaire : 16 secondes

La cage intérieure : seulement 8 secondes

Mais la prouesse ne s’arrête pas là. Quand la force du ressort de barillet faiblit au point d’affecter la précision, l’un des tourbillons s’arrête automatiquement, laissant l’autre continuer. Si la réserve de marche chute encore, le mouvement s’arrête complètement, garantissant ainsi une précision constante.

Un athlète horloger de haut niveau

Mazzocchi compare volontiers l’Escape II à une voiture de course. « C’est le mouvement le plus puissant du marché », affirme-t-il. « Avec nos 6 barillets, nous générons 32 Newton millimètres de couple. C’est comme une voiture qui ne descendrait jamais sous les 400 km/h. »

Mais la quête de performance ne se limite pas au tourbillon. Mazzocchi souligne l’importance de l’ensemble du mouvement : « La précision ne peut pas découler uniquement du dispositif tourbillon. C’est comme le cœur ; un corps entier améliore le cœur, et un mouvement et un engrenage entiers amélioreront la précision de l’échappement. »

L’innovation au-delà de la technique

Si l’excellence technique est au cœur de l’ADN Purnell, la créativité n’est pas en reste. La marque se distingue par son audace dans le choix des matériaux. Aux côtés de l’or et du platine, on trouve des expérimentations avec les microfibres et le carbone.

L’une des créations les plus spectaculaires est sans doute l’Escape II en saphir transparent, permettant d’admirer le mouvement sous tous les angles. Mais Purnell est allé encore plus loin avec une version en saphir rouge « Hancock », du nom d’un des diamants rouges les plus célèbres au monde. Obtenir cette teinte profonde et riche de manière uniforme dans un bloc de saphir assez grand pour y tailler un boîtier de montre relève presque du miracle.

Un spectacle lumineux au poignet

Pour accentuer l’attrait visuel de ses créations, Purnell n’hésite pas à jouer avec les couleurs et les pierres précieuses. La cage extérieure du tourbillon triple axe est souvent revêtue d’une couleur contrastante, mettant en valeur les différentes fonctions de la montre.

Plus impressionnant encore, certains modèles voient leurs cages serties de diamants taille brillant. Le mouvement constant des pierres crée un véritable spectacle lumineux, les diamants reflétant la lumière sous différents angles, révélant ainsi tout leur éclat et leur scintillement. Une prouesse technique, quand on sait la délicatesse d’une cage de tourbillon.

L’Escape Primo : l’essence du tourbillon

À côté de l’Escape II, Purnell propose également l’Escape Primo. Équipée d’un seul tourbillon multi-axes, cette montre offre une expérience différente. Loin d’être une version « allégée », l’Escape Primo met davantage en valeur les cages Spherion à haute vitesse. Le tourbillon triple axe, n’ayant plus à partager l’attention, bénéficie de plus d’espace pour s’exprimer.

Cette pièce est un véritable hommage à l’ingéniosité horlogère, rappelant la passion d’Abraham-Louis Breguet lorsqu’il inventa le tourbillon pour améliorer la précision des montres mécaniques.

Purnell : entre prestige et accessibilité

Pour accroître sa visibilité auprès du grand public, Purnell a noué des partenariats stratégiques. La marque est non seulement le chronométreur officiel de l’AS Monaco, mais aussi le partenaire officiel du Ballon d’Or, la récompense la plus prestigieuse du football mondial.

Lors de la 65ème édition, les vainqueurs Lionel Messi et Alexia Putellas ont reçu, en plus du trophée convoité, leur propre Purnell Escape Ballon d’Or. Ces montres uniques présentent le tourbillon triple axe capturé dans un ballon de football en or, assorti au boîtier. Une création qui allie prestige et esprit ludique, illustrant parfaitement la philosophie de Purnell.

L’avenir du tourbillon selon Purnell

Malgré son dévouement sans faille au tourbillon, Purnell a su garder une certaine légèreté dans son approche. Cette attitude leur permet d’explorer des territoires où les tourbillons s’aventurent rarement, donnant à leurs créations une allure décontractée qui sied étonnamment bien à cette complication prestigieuse.

En repoussant constamment les limites techniques et esthétiques du tourbillon, Purnell s’impose comme un acteur incontournable de la haute horlogerie moderne. La marque prouve que même une complication vieille de plus de deux siècles peut encore surprendre et fasciner, tant qu’on l’aborde avec passion, créativité et un brin d’audace.

Alors, prêt à succomber au charme hypnotique d’une Purnell ? Ces garde-temps exceptionnels ne sont pas seulement des instruments de mesure du temps, mais de véritables œuvres d’art mécanique, témoins de l’excellence horlogère suisse et de l’innovation perpétuelle qui anime ce secteur. Une Purnell au poignet, c’est bien plus qu’une montre : c’est un morceau d’histoire horlogère en mouvement perpétuel.