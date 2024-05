ProTek étend sa collection officielle du Corps des Marines des États-Unis avec les montres automatiques de la Série 1210 !

ProTek, la marque américaine de montres tactiques destinées aux premiers intervenants, enrichit sa populaire collection officielle du Corps des Marines des États-Unis (USMC) avec des modèles automatiques.

Dotées de boîtiers en composite de carbone, d'un système d'illumination autonome ProGlo qui brillera pendant 25 ans, de mouvements automatiques Seiko et d'un choix de cadrans aux couleurs Pantone de l'USMC (noir, rouge, vert et désert), les nouvelles montres automatiques ProTek Série 1210 USMC sont actuellement proposées à des prix réduits en pré-lancement sur Kickstarter.

Des boîtiers légers et résistants en composite de carbone

Comme leurs homologues à quartz lancées il y a environ un an, les montres USMC automatiques arborent des boîtiers de 42 mm en composite de carbone (16 mm d'épaisseur et 50,5 mm d'entrecorne) ainsi que des lunettes assorties. Grâce à ce matériau léger, composé à 30% de carbone et 70% de polycarbonate, la montre ne pèse que 84,5 grammes, offrant ainsi une grande durabilité dans une teinte anthracite texturée. Les lunettes unidirectionnelles crantées sont faciles à manipuler et incluent une échelle de 60 minutes pour suivre les temps d'immersion. Comme il se doit, l'action sur toutes les lunettes ProTek est incroyablement précise, sans aucun jeu, et cette série ne fait pas exception. Les montres, dotées de couronnes vissées, de plusieurs joints toriques et d'un fond en acier vissé, sont étanches jusqu'à 300 mètres.

Un mouvement automatique Seiko éprouvé

À l'intérieur des boîtiers se trouve le mouvement automatique Seiko NH35 à 24 rubis, un calibre à remontage automatique fiable sur lequel d'innombrables montres de plongée s'appuient. Il s'agit d'une évolution significative pour ProTek, qui a toujours compté sur les mouvements à quartz Miyota pour animer ses montres. Ce choix répond aux demandes des consommateurs et des détaillants, et les Marines, l'élite militaire pour laquelle cette montre est conçue, ont confirmé que des modèles USMC automatiques seraient un ajout bienvenu à la gamme. Avec une réserve de marche d'environ 41 heures et une fréquence de 21 600 alternances par heure, le mouvement NH35 entraîne les trois aiguilles centrales et la fenêtre de date à 3 heures. Le fond en acier inoxydable 316L qui protège le mouvement est finement gravé de l'emblème aigle, globe et ancre du Corps des Marines.

Des cadrans aux couleurs Pantone officielles de l'USMC

Outre le nouveau mouvement, les cadrans constituent une autre mise à jour des modèles ProTek Série 1210 USMC, désormais disponibles dans les couleurs Pantone spécifiques du Corps des Marines. Qu'ils soient noirs, verts, rouges ou couleur désert, les cadrans sont tous ornés du motif signature en plaque de diamant de ProTek, soulignant la nature robuste des montres. Ces montres de plongée tactiques incluent également des échelles 12 heures et 24 heures sur le cadran, protégé par un verre saphir résistant aux rayures avec traitement antireflet.

Une illumination autonome ultra-puissante

Comme de coutume pour les montres ProTek, les modèles automatiques Série 1210 USMC brillent intensément dans l'obscurité grâce à l'illumination autonome ProGlo à base de tritium développée en Suisse. Cette technologie supérieure, que le fondateur de ProTek a lancée dans le monde grand public avec Luminox en 1989, émet une lumière 100 fois plus intense que les revêtements luminescents classiques, et ce pendant 25 ans sans nécessiter de source de lumière externe. Les aiguilles, les index et le point lumineux de la lunette brillent en vert, tandis que le marqueur 12 heures émet une lumière orange pour repérer facilement le haut du cadran.

Des bracelets renforcés assortis aux boîtiers

Les montres automatiques USMC sont livrées avec des bracelets en caoutchouc véritable de couleur anthracite. Cependant, ProTek propose également des bracelets assortis aux couleurs des cadrans pour ceux qui souhaitent une apparence coordonnée. En plus de sa robustesse, le caoutchouc véritable a été choisi pour ses propriétés durables, et les bracelets sont moulés autour d'un insert en tube d'acier au niveau des barrettes à ressort pour une résistance accrue. Ils comprennent une boucle fixe pour éviter les glissements et une seconde boucle réglable, et sont dotés d'une boucle ardillon assortie au boîtier.

Cette nouvelle collection ProTek Série 1210 USMC automatique, actuellement proposée à des prix avantageux sur Kickstarter, incarne parfaitement la mission de la marque : créer des montres exceptionnelles, idéales pour tous ceux qui mènent une vie active et aventureuse, tout en offrant une valeur remarquable à des tarifs abordables. Une extension naturelle pour cette marque fièrement désignée comme Montre Officielle du Corps des Marines des États-Unis.