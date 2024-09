Problèmes résolus ! La dernière mise à jour de la Garmin Forerunner 965 est là

La dernière mise à jour de Garmin pour sa montre connectée Forerunner 965 promet de corriger les problèmes les plus irritants rencontrés par les utilisateurs. Cette nouvelle version logicielle vise à améliorer significativement l’expérience des sportifs en résolvant notamment les crashs d’activités et les soucis de détection d’incidents.

Une mise à jour axée sur la stabilité

Garmin vient de déployer une nouvelle mise à jour pour la Forerunner 965, l’un de ses modèles phares de montre connectée milieu de gamme. Cette version logicielle, baptisée 20.29, se concentre principalement sur la correction de bugs plutôt que sur l’ajout de nouvelles fonctionnalités.

Deux problèmes majeurs sont ciblés par cette mise à jour :

La résolution d’un bug pouvant provoquer un crash lors du démarrage d’une activité

La correction d’un problème où la détection d’incident restait active après la fin d’une activité

Un mois de septembre chargé pour Garmin

Cette mise à jour s’inscrit dans une période particulièrement active pour le fabricant américain. En effet, Garmin a multiplié les mises à jour logicielles pour l’ensemble de sa gamme de montres connectées ces dernières semaines :

Des mises à jour régulières pour des modèles existants comme la Fenix 7

Le déploiement de nouveaux firmwares pour les récents Enduro 3, Fenix E et Fenix 8

La Forerunner 965 n’est donc pas en reste, avec déjà deux mises à jour majeures en septembre.

Une amélioration constante de l’expérience utilisateur

La version 20.26, déployée il y a environ deux semaines, avait déjà apporté plus d’une douzaine d’améliorations à la Forerunner 965. Cette nouvelle mise à jour 20.29 vient donc parfaire le travail entamé, en se focalisant sur deux bugs particulièrement gênants pour les utilisateurs.

Comment installer la mise à jour ?

Si votre Forerunner 965 n’a pas encore reçu cette mise à jour, voici la marche à suivre pour l’installer manuellement :

Accédez au menu de votre montre Sélectionnez « Système » Choisissez « Mise à jour logicielle » Appuyez sur « Rechercher des mises à jour »

Une fois la mise à jour détectée, suivez simplement les instructions à l’écran pour l’installer.

Un investissement qui en vaut la peine

La Garmin Forerunner 965 est actuellement disponible au prix conseillé de 650€ sur le marché français. Malgré ce tarif qui peut sembler élevé, cette montre connectée offre un rapport qualité-prix intéressant pour les sportifs exigeants :

Un écran AMOLED haute résolution

Une autonomie pouvant atteindre 23 jours en mode montre connectée

Des fonctionnalités avancées de suivi d’entraînement et de récupération

Un GPS multi-bandes pour une précision optimale

L’importance des mises à jour régulières

Cette nouvelle mise à jour de la Forerunner 965 souligne l’engagement de Garmin à améliorer constamment ses produits, même après leur commercialisation. C’est un point crucial dans le monde des objets connectés, où le logiciel joue un rôle aussi important que le matériel.

En corrigeant rapidement les bugs signalés par les utilisateurs, Garmin démontre sa réactivité et son souci du détail. Cette approche contribue à renforcer la fidélité des clients et à maintenir la réputation de fiabilité de la marque dans le domaine des montres connectées pour sportifs.

Un futur prometteur pour la Forerunner 965

Avec cette mise à jour, la Garmin Forerunner 965 devrait offrir une expérience encore plus fluide et fiable à ses utilisateurs. Les sportifs pourront désormais profiter pleinement des capacités de leur montre sans craindre de crash intempestif ou de fausse alerte en cas d’incident.

Il est fort probable que Garmin continue sur cette lancée, en proposant régulièrement des mises à jour pour améliorer les performances et ajouter de nouvelles fonctionnalités à ce modèle phare. Les propriétaires de la Forerunner 965 peuvent donc envisager l’avenir avec sérénité, sachant que leur investissement sera rentabilisé sur le long terme grâce à ces améliorations constantes.

En conclusion, cette mise à jour démontre une fois de plus pourquoi Garmin reste l’un des leaders incontestés du marché des montres connectées pour sportifs. En alliant innovation matérielle et amélioration logicielle continue, la marque offre à ses utilisateurs une expérience toujours plus riche et performante.