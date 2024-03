Prise en main : les montres TAG Heuer Aquaracer Professional 200 Solargraph 34mm

Aux Watches and Wonders 2024, TAG Heuer enrichit sa collection avec les nouvelles Aquaracer Professional 200 Solargraph 34mm, alliant élégance et performances solaires.

Un design plus compact et élégant

En réponse à la demande croissante pour des montres de tailles plus réduites, TAG Heuer introduit trois nouveaux modèles d'Aquaracer Professional 200 Solargraph 34mm. Conçues pour s'adapter à tous les poignets, ces montres, élaborées tant pour les hommes que pour les femmes, affichent des dimensions harmonieuses de 34 mm de diamètre, pour une épaisseur de 9,7 mm.

Une esthétique raffinée pour tous

Chacun des trois modèles propose une esthétique distincte, des cadrans en nacre ornés de diamants pour une touche de féminité, à un modèle bleu profond évoquant l'univers de la plongée. Les détails tels que les finitions soleillées et les touches de turquoise accentuent l'attrait de ces montres solaires.

La technologie solaire à l'honneur

Dotées de cadrans translucides dissimulant des panneaux solaires, les Aquaracer Professional 200 Solargraph nécessitent seulement deux minutes de soleil direct pour une charge d'une journée, témoignant de l'efficacité du mouvement quartz solaire Calibre TH50-01, développé en collaboration avec La Joux-Perret.

Des détails qui font la différence

Les versions 34mm se distinguent par leurs lunettes polies et leurs chiffres sablés, offrant une esthétique plus sophistiquée que leurs homologues plus grandes. L'alternance de surfaces brossées et polies ajoute une touche d'élégance à ces montres sportives.

Un choix durable et stylé

Intégrant la technologie solaire dans des designs attrayants, les Aquaracer Professional 200 Solargraph 34mm représentent une option séduisante pour les amateurs de montres soucieux de l'environnement et désireux de posséder une pièce signée d'une grande marque suisse. Avec des prix débutant à 2 150 USD et pouvant atteindre 5 000 USD pour les versions serties de diamants, ces montres combinent luxe et durabilité.