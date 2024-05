Prise en main : Les Montres IWC Portugieser perpetual calendar 44 réinventées

Incontestablement l'une des montres les plus magnifiques et impressionnantes du salon Watches & Wonders Genève 2024, la nouvelle IWC Portugieser Perpetual Calendar 44 se décline en quatre versions, dont deux sont présentées ici : cadran Obsidian sur or rose 18 carats 5N Armor Gold® (réf. IW503702) et cadran Horizon Blue sur or blanc 18 carats (réf. IW503703).

Si la recette de base est familière, la Portugieser à quantième perpétuel étant un incontournable d'IWC, ces nouvelles versions mettent en lumière l'essence même de la marque, et peut-être ce qu'elle devrait être encore plus.

Un raffinement perpétuel

Nous nous tournons vers une marque comme Hublot pour le divertissement pur, voire le choc, tandis que nous recherchons la stabilité et la quête inlassable d'un raffinement toujours plus grand auprès d'entreprises comme IWC, avec un moment d'émerveillement et de surprise apprécié de temps à autre lorsqu'elle repousse ses limites stylistiques.

Un design époustouflant

La nouvelle IWC Portugieser Perpetual Calendar 44 est tout simplement époustouflante. Admirablement proportionnée, joliment exécutée et d'une densité apparente, comme si l'on avait pris tout ce qu'une montre peut avoir de robuste, d'ingénieux et de raffiné, mis le tout dans un moule et soumis à une pression très élevée et uniforme. La nouvelle Portugieser est puissante car lorsqu'on la regarde, on ne pense à aucune autre montre – ce qui n'est pas le cas d'un nombre étonnamment élevé de garde-temps à 40 000 $.

Un boîtier repensé

Nouveauté 2024, la construction du boîtier de l'IWC Portugieser a été repensée pour le rendre plus fin et plus raffiné. C'est presque trop simple, avec de larges cornes courbes et polies, un profil de boîtier arqué brossé horizontalement, surmonté d'une lunette polie et concave – un petit détail astucieux presque impossible à repérer au premier, voire au cinquième coup d'œil, mais qui encadre magnifiquement le cadran et le verre bombé qui le surmonte.

Des cadrans éclatants

Au poignet, la couleur du cadran affecte radicalement l'aspect et la sensation des différentes IWC Portugieser Perpetual Calendar 44. Les couleurs de cette nouvelle collection sont si vives et les cadrans eux-mêmes si prépondérants dans l'esthétique globale de la pièce que choisir l'une plutôt que l'autre est un véritable défi.

Le cadran et ses éléments sont particulièrement lumineux sur la nouvelle Portugieser. La base laquée est réfléchissante, tout comme les aiguilles et les appliques, et pourtant les aiguilles sont faciles à trouver et à différencier sans avoir à y regarder à deux fois. IWC affirme que les cadrans sont laqués 15 fois, finement poncés encore et encore, puis polis pour établir leur éclat profond. Un effet impossible à imiter.

Des détails soignés

Parmi les détails intéressants, citons la profondeur des sous-cadrans, la qualité des index appliqués et surtout le capuchon biseauté et poli juste sous les aiguilles principales. Ce détail est nécessaire car les sous-cadrans à 3 et 9 heures ont également des aiguilles empilées – pour les jours et la date, et les secondes et le jour de la semaine, respectivement – de sorte que les aiguilles des heures et des minutes au centre doivent être montées assez haut au-dessus du plan du cadran. Ce petit capuchon poli est une solution très élégante et bien réalisée à un problème découlant de la complexité inhérente d'une montre IWC Portugieser à quantième perpétuel.

Une montre en or imposante

La version la plus imposante des quatre est peut-être l'IWC Portugieser Perpetual Calendar 44 (réf. IW503702) avec son cadran « noir obsidienne » et son boîtier en or 18 carats Armor Gold®. Cet or, selon IWC, est « considérablement plus dur et plus résistant à l'usure que l'or 5N conventionnel ». Quelque chose qui est vrai pour presque toutes les montres en or avec un cadran noir est la façon dont les zones sombres du boîtier en or sont complétées par le noir du cadran, créant un sens plaisant d'unité entre boîtier et cadran qui n'est pas présent sur toutes les combinaisons de matériaux de boîtier et de couleurs de cadran.

Une version Horizon Blue éclatante

La version Horizon Blue de l'IWC Portugieser Perpetual Calendar 44 (réf. IW503703) arbore un boîtier en or blanc 18 carats avec un cadran bleu vif brossé soleil dans sa partie principale et brossé circulaire à l'intérieur de son affichage des phases de lune. Là encore, l'effet est résolument différent de la version à cadran noir, bien que tous les indicateurs, aiguilles, index et affichages partagent exactement le même design.

Un mouvement impressionnant

Le mouvement, dans le style typique d'IWC, remplit le boîtier jusqu'à son bord. Il s'agit du « calibre 52616 manufacturé par IWC » qui combine une fréquence moderne de 4 Hz avec une réserve de marche extrêmement longue de 7 jours, alimentée par une masse oscillante massive et un système de remontage automatique Pellaton avec des pièces en céramique pour un fonctionnement bidirectionnel. La liste des complications comprend un quantième perpétuel avec affichage de la date, du jour, du mois et de l'année en quatre chiffres (jusqu'en 2299), ainsi que les phases de lune pour les hémisphères nord et sud, et une petite seconde hacking.

Le mouvement est plus impressionnant que traditionnellement beau. Il y a une grande variété de traitements de surface, de couleurs et de matériaux, et les composants conçus pour attirer l'attention, comme le gigantesque rotor en or massif, semblent un peu trop produits à la machine pour une montre à près de 50 000 $. La taille, la complexité et l'exécution robuste du calibre IWC 52616 en font un fond de boîtier très impressionnant, mais quelques petits efforts pourraient encore être faits pour atteindre une cohérence et un raffinement esthétiques encore plus grands.

Dans l'ensemble, l'IWC Portugieser Perpetual Calendar 44 est une véritable bête de montre, et elle l'est d'autant plus qu'elle fonctionne avec sa complexité presque intimidante et son design condensé – mais sans en faire trop. Elle parvient à se faire remarquer sans chercher activement l'attention, et semble axée sur la fonctionnalité sans être simplement trop. Lors de notre prise en main, elle a donné l'impression d'être l'une des meilleures montres de luxe à quantième perpétuel depuis un certain temps.

Le prix d'une pièce aussi compliquée en or sera toujours élevé – mais avec son quantième perpétuel exclusif à réglage par la couronne conçu par Kurt Klaus, et son allure brutale, c'est une proposition très tentante pour détourner les amateurs d'une Day-Date en or ou d'une Lange 1 proposées à des prix pratiquement identiques. L'IWC Portugieser Perpetual Calendar 44 est proposée au prix de 46 500 $ dans ses versions en or rose 18 carats 5N Armor Gold® et 47 500 $ en or blanc 18 carats.