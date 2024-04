Prise en main : L’audacieuse Tudor Black Bay 58 18k en or massif

Testant de nouveaux territoires ou réalisant le rêve des collectionneurs ? Tudor présente sa première montre de plongée en or 18 carats avec un fond ouvert. Nous avons rapidement découvert ce modèle à Watches & Wonders 2024.

Un luxe tangible

Contrairement aux modèles S&G (acier et or) de Tudor, où les maillons centraux des bracelets en acier sont simplement enrobés d'une fine couche d'or, la Black Bay 58 18k est intégralement conçue en or massif, incluant les maillons du bracelet, le boîtier, la lunette et la couronne. Le poids de la pièce que nous avons examinée était cependant réduit car elle n'était équipée que d'une plaque de mouvement factice, allégeant considérablement le poids de la tête de montre. Néanmoins, le montant d'or utilisé est substantiel.

Une esthétique sobre

Alors que tout ce qui brille est normalement or, l'effet général est ici moins luxueux pour une raison simple : presque toutes les surfaces extérieures sont brossées ou sablées pour obtenir une finition plutôt matte. La brillance de l'or, une fois vue, est presque addictive et reconnaissable, mais elle se manifeste uniquement sur les surfaces polies. Un biseau poli sur les cornes ou quelques détails polis sur la couronne auraient grandement contribué à renforcer le caractère luxueux de cette montre.

L'effet de discrétion est accentué par la possibilité d'acquérir la Tudor Black Bay 58 18k avec un bracelet en alligator brun ainsi qu'une bande jacquard verte et jaune. Si Hublot et d'autres grandes marques ont habitué leurs clients à voir des montres en or sur des bracelets en caoutchouc, un bracelet en tissu sur une montre en or donne à cette Tudor un caractère encore plus furtif.

Des détails en or

Le cadran et la lunette arborent une couleur « vert doré », et pour la première fois, même les aiguilles et les index, bien que fins, sont en or 18 carats, un luxe normalement réservé à Rolex. La lunette reste en aluminium, un choix rétro et fidèle à la marque, ce qui est la seule façon de justifier un composant par ailleurs assez simple et vulnérable.

Performance mécanique

La Tudor Black Bay 58 18k est animée par le calibre manufacture MT5400, certifié COSC, avec une réserve de marche de 70 heures. Elle sera visible à travers un fond en cristal de saphir, bien que cela n'ait pas été le cas sur le prototype que nous avons photographié pour cet article. La montre est proposée à 18 000 USD avec le bracelet en cuir (réf. M79018V-0001) et à 32 100 USD avec le bracelet en or massif (réf. M79018V-0006).

