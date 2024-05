Prise en main : La TAG Heuer Carrera Tourbillon Chronograph avec cadran vert sarcelle

De manière dramatique, nous pourrions dire que cela fait une décennie que certains d'entre nous attendent que TAG Heuer place son mouvement tourbillon chronographe abordable et compétitif dans un boîtier plus élégant et discret.

Introduit à l'origine en 2016, le Heuer-02T était un chronographe futuriste, volumineux et sportif équipé de l'un des mouvements tourbillon les mieux placés en termes de prix de tous les grands fabricants de montres suisses. En 2023, ce concept initial a été transformé dans le cadre des célébrations du 60e anniversaire de la TAG Heuer Carrera en la montre TAG Heuer Carrera Tourbillon Chronograph, qui dispose désormais d'une nouvelle version avec un cadran vert sarcelle.

Évolution du mouvement Heuer-02T

Voici les détails les plus importants qui ont changé au cours des huit années qui se sont écoulées depuis les débuts du Heuer-02T (ou Heuer02T) de TAG Heuer. Tout d'abord, le mouvement s'appelle désormais TH20-09, mais la marque le désigne parfois encore sous le nom de Heuer02T. Le calibre TH20-00, dont fait partie ce TH20-09, est un développement du Heuer02T. Toujours produit dans l'usine TAG Heuer de Chevenez, il bénéficie désormais d'une garantie étendue de cinq ans au lieu de deux, son rotor remonte maintenant dans les deux sens grâce à un palier et un train d'engrenages amortisseurs de bruit, et offre une vitesse de remontage « parmi les plus rapides du marché ».

Il y a également un nouveau design de masse oscillante, ainsi que des changements distinctifs dans l'esthétique générale du calibre : TAG Heuer choisit des décorations plutôt plus classiques, notamment des traitements de surface brossés et rayés sur ce qui semble être un mouvement rhodié traditionnel, à la place du placage noir sombre, futuriste et d'aspect moderne des calibres Heuer02 et Heuer02T.

Réserve de marche et fréquence inchangées

La réserve de marche et la fréquence de fonctionnement restent inchangées à 65 heures et 4 Hz, respectivement. La première est inférieure de 15 heures au Heuer02 non tourbillon (TH20-00), ce qui est presque certainement dû au poids supplémentaire de l'ensemble tourbillon : Peut-être que le TH20-09 pourrait encore fonctionner 80 heures après avoir été complètement remonté, mais au cours de ces 15 dernières heures, le ressort moteur ne pourrait tout simplement pas fournir suffisamment de couple à travers le lourd tourbillon jusqu'à l'échappement pour maintenir une précision fiable.

La certification COSC abandonnée

À ce propos, TAG Heuer semble avoir discrètement abandonné la certification de chronomètre COSC lors de cette mise à jour. En 2016, et chaque année depuis, le Heuer02T était applaudi non seulement pour son prix très agressif, mais aussi parce qu'il faisait effectivement honte à toutes les marques historiques qui proposaient des tourbillons 3, 4 ou 5 fois plus chers dans une prétendue quête de précision sans pour autant étayer ces affirmations. La raison de leur réticence à soumettre leurs tourbillons était au moins en partie due au fait qu'en réalité, régler et affiner un tourbillon pour obtenir des performances chronométriques élevées est une véritable galère – et beaucoup ont réalisé qu'ils pouvaient continuer à facturer 50 à 100 mille dollars pour des tourbillons sans aucune preuve de précision.

TAG Heuer faisait partie des rares à créer et à produire en série un tourbillon qui fonctionnait réellement bien. Ce recul par rapport aux performances chronométriques prouvées est d'autant plus étrange que cette montre TAG Heuer Carrera Tourbillon Chronograph équipée d'un cadran vert sarcelle est nettement plus chère que l'original certifié COSC : Le prix de détail suggéré est passé de 15 950 USD à 24 050 USD. Et comme si cela ne suffisait pas, TAG Heuer répertorie encore sur son site web l' »ancienne » Carrera Chronograph Tourbillon équipée du Heuer02T (référence CAR5A90.BH0742) avec un mouvement certifié COSC, un boîtier en céramique et un bracelet en céramique intégral (!) pour 22 850 USD. Voilà qui fait beaucoup de montre pour ce prix.

Un design élégant pour justifier le prix ?

La nouvelle TAG Heuer Carrera Tourbillon Chronograph avec cadran vert sarcelle pourrait s'appuyer sur son beau design pour justifier son prix quelque peu élevé. Le design d'une montre est une question entièrement subjective, mais on pourrait affirmer que l'exécution « glassbox » – avec une élimination quasi totale d'une lunette traditionnelle – en combinaison avec un cadran vert sarcelle changeant de couleur, de longues cornes Carrera, des index appliqués et une énorme découpe de tourbillon à 6 heures s'additionnent pour donner une pièce d'allure saisissante. Avec une largeur de 42 mm, elle a certainement un aspect plus mature et beaucoup plus élégant que les premières montres Heuer02T. Bien qu'elle soit encore du côté épais avec 14,33 mm, l'énorme glace bombée et la profondeur spectaculaire du cadran compensent largement cela.

Un prix élevé mais toujours compétitif

Avec un prix de 24 050 USD, la nouvelle TAG Heuer Carrera Tourbillon Chronograph (référence CBS5011.FC6566) est une proposition coûteuse, et pourtant elle reste parmi les montres de luxe équipées d'un tourbillon les plus compétitives de tous les grands fabricants de montres suisses. Il est étrange de constater que la concurrence n'a pas réussi à rattraper TAG Heuer, même dans ce qui semble déjà être une décennie. Vous pouvez en savoir plus sur le site web de la marque.