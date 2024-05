Prise en main : La Rolex 1908 « Ice Blue » Platinum 52506 et le cas des montres habillées Rolex

Pour une raison quelconque, la nouvelle Rolex Perpetual 1908 en platine qui a fait ses débuts à Watches & Wonders 2024 était si convaincante que Montres-Seven a dû en parler trois fois (jusqu'à présent). Nous avons également inclus la Rolex 1908 en platine dans notre liste des 10 meilleures montres présentées à Watches & Wonder Genève 2024. Maintenant, je discute de ma propre expérience de port de cette nouvelle montre habillée qui mérite beaucoup d'attention, non seulement pour son design et sa prestance, mais aussi pour sa proposition de valeur.

La collection Rolex 1908 : une remplaçante de la Cellini

La famille de montres Rolex 1908 a été introduite en 2023 en remplacement de la Rolex Cellini. Des modèles en or 18 carats ont commencé la collection 1908 (il n'y a pas d'option en acier, et il n'y en aura probablement pas), et maintenant, Rolex a ajouté une version avec le cadran en platine référence 52506 pour étoffer plus complètement la collection 1908.

Rolex donne presque toujours à ses montres en platine la couleur de cadran « bleu glace » de la marque. La plupart des gens connaissent les modèles Daytona et Day-Date « President » en platine qui arborent cette belle teinte. Ce qui est nouveau ici avec la 1908 n'est pas la couleur mais la technique de gravure guilloché. La grande majorité des montres Rolex ne présentent aucun type de gravure guilloché, mais la société a cette capacité puisqu'elle a été utilisée dans un passé relativement récent sur d'autres montres habillées Rolex. Mais peut-être qu'aucune n'a pu faire autant sensation que la 1908 en platine.

Une combinaison unique de couleur et de décoration guilloché

La combinaison de la couleur et de la technique de décoration guilloché est non seulement magnifique, mais donne une Rolex qui ne ressemble à aucune autre, en particulier dans le catalogue actuel de la marque. C'est intéressant car Rolex a été accusé à juste titre d'avoir trop de montres qui se ressemblent. Récemment, la société a fait plus d'efforts pour créer des montres (ou des cadrans) qui ne ressemblent en rien à ce qui est disponible par ailleurs chez la célèbre marque horlogère suisse de luxe.

Le platine est un matériau de boîtier de montre très cher, et Rolex produit probablement plus de montres en platine que n'importe quelle autre marque de montres de luxe. Comme pour les montres en or, Rolex offre certains des meilleurs ors et la meilleure valeur pour l'or par rapport à la concurrence. Il en va de même pour le platine, et à bien des égards, cette montre 52506 (bien que nullement bon marché) semble offrir une très bonne valeur pour une montre en platine à un peu plus de 30 000 $ US.

Un rapport qualité-prix intéressant malgré le tarif élevé

Il est clair qu'il ne s'agit pas d'une montre entièrement en platine sur un bracelet assorti (bien que le bracelet en alligator marron et le déployant assorti en platine soient charmants), mais elle donne quand même l'impression d'être bien tarifée. En effet, il existe probablement des montres en platine moins chères sur le marché actuellement, mais je suis curieux de savoir si la communauté des amateurs de montres a également le sentiment que Rolex offre ici une proposition de valeur décente (toutes choses considérées, bien sûr).

La plupart des intérêts pour Rolex se concentrent sur ses montres de sport produites au sein de la grande famille Oyster Perpetual. Les montres habillées de Rolex ont été – au moins au cours des 30 dernières années – très confidentielles. Cela reflète en partie simplement l'évolution des attitudes envers les montres habillées et les préférences stylistiques. En d'autres termes, à mesure que les gens s'habillent moins, l'applicabilité des montres habillées diminue, sauf si vous savez comment associer une montre habillée à une tenue plus décontractée, ce qui a traditionnellement été difficile avec les « montres smoking » ultra-simples et monochromes, mais les montres habillées d'aujourd'hui sont très différentes.

Vers plus de couleurs et de textures sur les montres habillées

D'autres marques (dont, en grande partie, des marques japonaises) ont contribué à populariser le concept de montres habillées amusantes et colorées que l'on peut apprécier de manière plus décontractée. Toutes les couleurs et textures imaginables ont été expérimentées (ou le seront) pour être utilisées sur de telles montres, et Rolex l'a certainement remarqué. Même si la montre 1908 reste encore assez conservatrice par nature, cette version en platine avec un cadran bleu décoré de guillochage est, en un sens, la réponse de Rolex à cette tendance émergente. La question est maintenant de savoir si Rolex continuera sur ce concept en augmentant la famille de montres 1908 en or 18 carats avec des couleurs plus vives autres que le blanc cassé et le noir.

Le boîtier 1908 a une étanchéité de 50 mètres – contre 100 mètres ou plus pour les boîtiers Rolex Oyster Perpetual, il est donc moins sportif, mais il y a aussi des avantages. Tout d'abord, le boîtier 1908 de 39 mm de large ne fait que 9,5 mm d'épaisseur. Cela permet un profil de port beaucoup plus fin que la plupart des Rolex. Deuxièmement, la famille Perpetual 1908 est la seule ligne de montres pour hommes que Rolex fabrique actuellement avec ses mouvements automatiques calibre 7140 haute performance.

Un mouvement de haute volée visible à travers un fond saphir

Ces mouvements sont équipés de la technologie de spiral en silicium Syloxi de Rolex et surpassent légèrement les performances déjà incroyables des autres calibres Superlative Chronometer de Rolex, précis à deux secondes par jour. Les mouvements automatiques 7140, à 4 Hz et 66 heures de réserve de marche, sont également incroyablement beaux. La plupart des montres Rolex n'ont pas de fond en verre saphir, mais c'est une autre façon dont les montres 1908 se distinguent au sein de la collection plus large de la marque.

Bien que non finis à la main à proprement parler, ce que nous voyons appliqué au 7140 sont probablement les meilleures techniques de finition appliquées industriellement sur n'importe quelle montre que j'ai vue (bien que Grand Seiko soit un autre leader solide dans cette catégorie). Le 7140 est un fantastique mouvement à admirer visuellement, et opérationnellement, il n'offre que l'heure avec un cadran des secondes subsidiaires.

Un texte qui fait débat

La plus grande plainte que j'ai entendue de la part de la communauté concernant la Rolex 1908 en platine concerne le texte « SUPERLATIVE CHRONOMETER » sur le cadran. Je n'ai pas entendu cette plainte sur aucune autre Rolex avec ce même texte, mais je suppose que cela signifie qu'il n'y a presque rien à redire sur cette montre. Le cadran aurait-il l'air un peu plus épuré sans ce texte ? Peut-être, mais ce texte est également important pour l'image de marque de Rolex et il fait partie de l'héritage de la marque de rappeler aux gens que ses mouvements de montres fonctionnent de manière très compétente. Je ne pense pas que ce texte sur le cadran va convaincre qui que ce soit de s'éloigner de cette belle réussite horlogère.

Une montre habillée qui se porte facilement au quotidien

L'histoire et la nature impressionnante de cette montre Rolex 1908 en platine signifient que vous pouvez facilement vous en tirer en la portant de manière plus décontractée. L'associer à un jogging peut être un peu exagéré, mais je peux voir cette montre être un port quotidien très confortable pour beaucoup. Elle a un sentiment haut de gamme discret car elle ne crie pas immédiatement « Rolex » à de nombreux novices, et elle a tellement de beauté et de style intemporels qu'il n'y a qu'un très petit nombre de personnes qui n'aiment tout simplement pas le design (bien qu'on ne puisse pas plaire à tout le monde).

Je ne suis pas personnellement sur le marché pour dépenser 30 000 $ dans une montre en ce moment parce que la plupart de mes revenus disponibles vont à mes enfants, mais cette Rolex 1908 en platine serait en haut de ma liste des « montres de luxe sensées » qui vous font simplement vous sentir bien quand vous les portez. Qu'en pensez-vous ?

Le prix de la Rolex Perpetual 1908 « Ice Blue » en platine référence 52506 est de 30 900 $ US. En savoir plus sur le site web des montres Rolex.