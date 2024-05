Prise en main : La Maurice Lacroix Aikon Automatic Bronze en édition limitée, une montre au charisme indéniable

Le charisme d'une montre est un élément difficile à concevoir. Un simple changement de couleurs et de matériaux peut transformer un garde-temps fade en une pièce remarquable. La nouvelle Maurice Lacroix Aikon Automatic Bronze en édition limitée en est la parfaite illustration, avec son mélange chaleureux et plein de caractère de couleurs, de matériaux et de patine potentielle qui la distingue immédiatement de ses concurrentes.

Un boîtier en bronze qui se porte à merveille

Bien que ses 42 mm de diamètre puissent sembler imposants, le boîtier en bronze de l'Aikon Automatic Bronze se porte remarquablement bien. Les cornes courtes et intégrées, ainsi que le bracelet façonné et fuselé, permettent à la montre d'épouser parfaitement les poignets fins.

De plus, l'épaisseur maîtrisée de 11 mm contribue à une excellente ergonomie. Mais c'est surtout la finition du boîtier qui attire l'œil. L'alliage de bronze chaud et légèrement orangé utilisé par Maurice Lacroix rappelle une pièce de monnaie fraîchement frappée.

Une patine unique en devenir

L'un des charmes du bronze réside dans son évolution et sa patine au fil du temps. Les facettes nettes, les chanfreins étroits et les six « griffes » architecturales de la lunette devraient offrir de nombreux points d'ancrage intéressants pour une patine contrastée ou une belle verdigris.

Maurice Lacroix accentue ce potentiel de vieillissement unique en abandonnant les surfaces polies au profit d'un brossage linéaire profond et net. Seules les « griffes » de la lunette arborent un aspect sablé mat.

Un cadran dégradé riche en nuances

Pour compléter la teinte chaude du bronze, Maurice Lacroix a opté pour un splendide cadran dégradé brun. Passant d'un brun café profond à un ton cacao clair au centre, ce cadran semble presque luire sous une lumière vive.

Associé à une texture clous de Paris et à une subtile finition soleil sous-jacente, il peut revêtir de multiples personnalités selon les conditions d'éclairage. Les index bâtons et les fines aiguilles en or rose poli accentuent cette harmonie de tons chauds.

Un mouvement bien décoré

L'Aikon Automatic Bronze est animée par le calibre ML 115, basé sur un mouvement Sellita. Si ses performances sont classiques (28 800 alternances par heure, 38 heures de réserve de marche), sa décoration est remarquable pour cette gamme de prix.

On retrouve des vis bleues, un perlage soigné des ponts et une masse oscillante personnalisée combinant brossage arabesque et linéaire, sablage, surfaces polies, anglage et découpes squelettes.

Un bracelet en cuir vieilli qui fait toute la différence

L'Aikon Automatic Bronze se démarque par son bracelet en cuir intégré à l'aspect vieilli. Sa forme fuselée s'intègre parfaitement au design du boîtier, tandis que son dégradé de bruns et ses surpiqûres contrastées complètent à merveille les teintes du cadran et du bronze.

Non content d'offrir un look patiné dès sa sortie de boîte, ce bracelet devrait se bonifier au fil du temps, à l'image du boîtier. Seul bémol : il limite l'étanchéité de 200 mètres de la montre et ne peut être remplacé que par des bracelets destinés aux versions en acier, créant un décalage esthétique regrettable.

Avec son look chaleureux et son caractère affirmé, la Maurice Lacroix Aikon Automatic Bronze en édition limitée prouve qu'une combinaison judicieuse de couleurs, de matériaux et de bracelet peut conférer à un design horloger une réelle profondeur.

Seuls 888 exemplaires de cette montre seront produits, au prix de 2 650 dollars. Une pièce rare et séduisante, qui se démarque brillamment au sein de la collection Aikon.