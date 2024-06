Prise en main des nouvelles TAG Heuer Aquaracer Professional 300 Date et GMT

Nous avons pu essayer la nouvelle génération de la populaire montre de plongée TAG Heuer, l’Aquaracer. Le modèle de 43 mm a été réduit de 1 mm, a reçu un nouveau calibre et un nouveau cadran, entre autres changements. Mike Stockton a fait un excellent travail en décrivant toutes les modifications, mais n’a pas eu la chance d’essayer les nouvelles montres. Depuis, j’ai pu le faire, alors explorons comment ces changements influent sur l’expérience subjective de manipulation et de port de ces modèles TAG Heuer Aquaracer Date et GMT.

Un boîtier légèrement réduit

Commençons par les nouvelles dimensions. Le boîtier a été réduit de 1 mm en diamètre et a gagné 0,5 mm en épaisseur. Naturellement, des changements aussi minimes ne font pas une différence énorme. Pourtant, au poignet, c’est perceptible.

Sur mon poignet de 17,5 cm, la TAG Heuer Aquaracer de 40 mm est celle qui me convient le mieux. L’ancienne version de 43 mm est un peu trop imposante sur mon avant-bras. La réduction de 1 mm de ces nouvelles versions aide, mais elles restent relativement grandes pour moi. Néanmoins, les modestes 48 mm d’entraxe signifient que ces montres s’intègrent bien dans les limites de mon poignet, réduisant cela à une question de goût.

Mon conseil serait d’essayer de visiter un revendeur pour voir quelle taille convient le mieux à vos préférences. C’est vraiment aussi simple que cela parfois. Dans certains cas, je peux plaider pour des tailles spécifiques car elles rendent le mieux justice à un design. Dans ce cas, TAG Heuer maintient assez bien les proportions et le caractère sur les différentes tailles, donc cela se résume à une question de goût. Gardez toutefois à l’esprit que ces deux modèles, avec leurs nouvelles mises à jour, ne sont disponibles qu’en 42 mm.

Un nouveau cadran texturé

Le changement le plus frappant n’est pas la taille de la nouvelle TAG Heuer Aquaracer. La première chose que vous remarquerez probablement est le cadran et sa nouvelle texture. TAG Heuer a appliqué un motif de vagues, bien qu’il me rappelle davantage le fond sablonneux d’une mer peu profonde. Les vagues ne sont pas la seule texture, car ces cadrans sont également brossés avec un motif soleil. Le modèle Date est disponible avec un cadran noir, bleu ou vert. La version GMT est proposée au choix en bleu ou vert.

Bien que le cadran soit assez beau pris isolément, car il est magnifiquement réalisé, j’ai l’impression qu’il se perd un peu dans l’Aquaracer. Les anciens cadrans teck s’intégraient parfaitement au langage de design moderne et anguleux. Parfois, la juxtaposition de formes organiques et angulaires peut renforcer les deux. À mon humble avis, ce n’est pas le cas ici. Cela me semble un peu incongru.

J’ai le même sentiment à propos de la loupe de date circulaire située sous le verre. Pour moi, elle jure avec les index octogonaux. On pourrait dire que la lunette entière est un mariage de formes circulaires et octogonales, ce qui devrait donner un contexte à la loupe. J’ai beau essayer de le voir de cette façon, cela me semble juste déplacé.

Une montre bien faite

Bien sûr, tout ce qui précède est subjectif. Si la taille vous convient et que vous aimez le cadran, vous vous demandez peut-être s’il s’agit d’une bonne montre à acheter et à posséder. Dans ce cas, je recommanderais sans hésiter les mises à jour TAG Heuer Aquaracer Professional 300 Date et GMT. Dans l’ensemble, la sensation est celle de la qualité.

Le bracelet comprend un système de micro-réglage avec des poussoirs coulissants à l’extérieur du fermoir. De ce fait, il n’a pas l’air excessivement raffiné, mais le système fonctionne très bien. Il est simple et agréable à utiliser. Il justifie facilement l’aspect technique, qui n’est pas déplacé avec l’ambiance générale de l’Aquaracer.

La finition de l’ensemble de la montre est bien exécutée. Des surfaces joliment brossées sont séparées par des chanfreins tranchants. La couronne vissée est belle, robuste et facile à manipuler. Elle se connecte au calibre TH31-00 (Date) ou TH31-03 (GMT). Ceux-ci sont fabriqués par l’atelier clandestin AMT de Sellita. Les spécifications des calibres sont vraiment à jour pour 2024, avec une réserve de marche de 80 heures et une certification chronomètre. Il n’y a rien à redire sur ce point, bien que certains puristes préfèrent un GMT « flyer » à la configuration « caller » actuelle.

Réflexions finales sur les TAG Heuer Aquaracer Professional 300 Date et GMT

Dans l’ensemble, je pense qu’il s’agit d’une mise à jour solide de l’Aquaracer. Je ne suis pas un grand fan du cadran, mais force est de constater qu’il s’agit d’une montre bien faite avec des spécifications modernes. TAG Heuer entre cependant dans un terrain de jeu plutôt compétitif. La GMT affronte la Longines Spirit Zulu Time, une GMT « flyer » qui coûte 600 € de moins sur bracelet (3 500 € contre 4 100 €). La montre de plongée rivalise avec la Tudor Black Bay légèrement plus chère (3 750 € contre 4 180 €).

Mais tout cela est théorique. L’Aquaracer a un style distinct et beaucoup plus contemporain que la plupart des montres de plongée du segment. Peut-être que l’Oris Aquis Calibre 400 est un concurrent plus direct, mais je me demande si ces marques ont beaucoup de chevauchement dans leur clientèle et leur public cible.

En tout cas, les nouvelles Aquaracer montrent la volonté de TAG Heuer de maintenir son plongeur populaire à jour. Je soutiens souvent que la qualité d’une montre ne réside pas nécessairement dans ses spécifications, mais il est toujours bon de voir les marques les améliorer néanmoins.

Que pensez-vous des nouveaux modèles TAG Heuer Aquaracer Professional 300 Date et GMT ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

Caractéristiques techniques :