Prise en main de la Panerai Submersible Elux Lab-ID : Une montre lumineuse hors du commun

Puisant son inspiration dans l’histoire de Panerai, la nouvelle Elux Lab-ID réalise un exploit que peu d’autres montres ont accompli. Aujourd’hui, Panerai a dévoilé une montre incroyable que je ne peux décrire que comme le summum de la marque. Oui, elle est massive, robuste et audacieuse. Ce n’est certainement pas la montre que je choisirais parmi la collection de la marque. Et pourtant, la nouvelle Submersible Elux Lab-ID (réf. PAM01800) est extrêmement cool.

Un boîtier imposant pour une technologie révolutionnaire

Cette nouvelle Submersible de 49 mm de diamètre et 21,9 mm d’épaisseur possède un boîtier, une lunette et un fond en Blue Ti-Ceramitech. Mais c’est ce qui se cache à l’intérieur (et qui se laisse entrevoir à travers le cadran) qui est vraiment étonnant. Le calibre P.9010/EL est doté de six barillets qui offrent non seulement une réserve de marche de trois jours, mais aussi 30 minutes d’éclairage mécanique alimenté par un microgénérateur pour illuminer les index du cadran (ainsi que le point lumineux de la lunette).

Une montre hautement compliquée malgré son apparente simplicité

Cette montre est extrêmement complexe malgré son apparence simple, et ses fonctionnalités sont protégées par quatre brevets. En ouvrant le protège-poussoir situé à 8 heures, le porteur accède à un bouton qui active l’alimentation des quatre barillets pour se dérouler dans un microgénérateur qui convertit l’énergie mécanique en électricité et illumine ce qui serait normalement des plots luminescents chargés par la lumière, mais qui sont dans ce cas des LED.

Un exploit technologique impressionnant

La montre éclaire également les parties mobiles comme les aiguilles et la lunette (n’éclairant que 15 des 60 LED de la lunette à la fois), ce qui a été un exploit particulièrement compliqué. Le système fonctionne avec des bobines, des aimants et un stator sur mesure, sans aucune électronique active. Elle dispose également d’un indicateur de réserve de marche linéaire « Power Light » à 6 heures avec une petite seconde à 9 heures.

Un héritage historique fascinant

En 1966, Panerai a identifié un nouveau matériau appelé Elux, une abréviation d' »elettroluminescenza » signifiant électroluminescence, totalement exempt de matériaux radioactifs mais capable d’éclairer des équipements techniques même dans les environnements les plus sombres. Ils ont créé des panneaux électroluminescents composés de surfaces lumineuses uniformes disponibles en différentes tailles, tous résistants aux chocs et suffisamment économes en énergie pour être alimentés par une pile.

Un boîtier imposant mais étonnamment portable

Oui, cette montre repousse les limites des montres de grande taille, même pour Panerai. Avec ses 49 mm de diamètre et 21,9 mm d’épaisseur, est-elle trop grande et trop épaisse pour être portée quotidiennement ? Presque certainement. Mais si vous allez faire une montre de cette taille, vous feriez mieux d’exploiter tout cet espace. C’est exactement ce que fait Panerai, et plus encore. Je veux dire, six barillets dans le mouvement ? C’est tout simplement incroyable. Cependant, la portabilité reste relativement décente grâce au boîtier en Blue Ti-Ceramitech.

Une lumière mécanique ingénieuse

La principale caractéristique – la lumière activable – n’est pas aveuglante comme une lampe de poche en plein jour, mais elle remplit certainement sa fonction. Dans une boutique à l’éclairage sélectif comme la boutique phare de Panerai sur Madison Avenue (où j’ai photographié cette montre), il était parfois difficile de savoir si j’avais laissé l’Elux allumée jusqu’à ce que je couvre le cadran pour vérifier.

J’aime l’idée d’une lumière mécanique qui reste allumée sans votre interaction. Pour ma nostalgie de la Timex Indiglo que j’avais étant enfant, maintenir un bouton enfoncé pendant la plongée pourrait être gênant. Ici, vous pouvez voir le couvercle du bouton qui déclenche la lumière.

Un prix élevé pour une montre d’exception

La nouvelle Submersible Elux est assez chère. Mais ces derniers temps, je me suis senti un peu lassé par la plupart des nouveautés ; il semble que les marques manquent d’innovation. Honnêtement, je ne m’attendais pas à trouver mon remède à la nouveauté chez Panerai, mais bravo à la marque pour avoir sorti cette pièce.

Avec la Submersible Elux Lab-ID, Panerai repousse les limites de l’innovation horlogère en offrant une montre lumineuse hors du commun. Puisant dans son riche héritage, la marque italienne réinvente le concept de montre de plongée avec une pièce audacieuse, massive et technologiquement stupéfiante. Bien qu’elle ne soit pas destinée à tous les poignets, cette montre incarne parfaitement l’esprit avant-gardiste et l’expertise technique de Panerai. Une véritable prouesse horlogère qui ne manquera pas de séduire les amateurs de montres en quête d’originalité et de performance.