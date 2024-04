Prise en main de la nouvelle Breitling Aerospace B70 Orbiter : innovation et héritage en un seul modèle

La Breitling Aerospace B70 Orbiter marque le 25ème anniversaire du premier vol en ballon non-stop autour du monde avec un cadran orange fumé et un morceau du ballon historique intégré au dos du boîtier. Mais plus important encore, c'est une montre entièrement nouvelle. L'Aerospace Evo introduite en 2013 a désormais un successeur dans la B70, qui s'aligne davantage avec la collection Professional de Breitling. J'ai récemment eu l'occasion d'essayer la nouvelle Aerospace et de découvrir comment fonctionnent ses trois poussoirs et comment le boîtier redessiné et plus grand s'adapte au poignet.

Un héritage célébré avec style

En 2024, Breitling célèbre son 140e anniversaire en se remémorant certains de ses premiers exploits. Pensez à « la première montre sur la Lune », mais dans un contexte différent — comme « la première montre sur un ballon à air chaud qui a fait le tour du globe en continu ». La montre en question est l'Emergency E76321 avec un cadran orange, que l'on peut voir au poignet gauche du balonnier Bertrand Piccard dans une des photos ci-dessous. Vingt-cinq ans après que cette montre ait parcouru notre planète à bord du Breitling Orbiter 3, la marque lance une montre célébrant ce premier mondial. Et ce n'est pas une Emergency, mais un autre instrument de pilote professionnel. C'est l'Aerospace B70 Orbiter avec un cadran orange fumé et un fragment du ballon Orbiter 3 au dos.

Design et matériaux : une révolution esthétique

L'Aerospace B70 Orbiter se décline en deux versions. Tout d'abord, la référence EB70101A1O1E1, qui est équipée d'un bracelet à trois rangs de 22 mm de large avec des maillons centraux inclinés et dans le même titane léger que le boîtier nouvellement formé de 43 × 52,25 × 12,95 mm. Il y a aussi la référence EB70101A1O1S1, qui est munie d'un bracelet en caoutchouc noir avec une boucle déployante luxueuse plutôt qu'une boucle ardillon utilitaire. Breitling célèbre ainsi le premier vol en ballon autour du globe avec du champagne plutôt qu'avec une bière glacée.

Confort et adaptabilité : L'introduction d'un boîtier redessiné et d'une nouvelle méthode de manipulation des nombreuses fonctions nécessite une période d'acclimatation. L'Aerospace Evo « ancienne », qui est également toujours disponible, mesure 43 mm de large, 52 mm de long et 10,8 mm d'épaisseur. L'Aerospace B70 est seulement légèrement plus grande, mais les marges comptent dans le monde de l'horlogerie.

Une fonctionnalité peaufinée

L'utilisateur peut actionner la nouvelle Aerospace via les trois poussoirs intégrés sur le côté droit du boîtier. Cela devrait être plus intuitif et rapide que la configuration à couronne unique de la génération précédente d'Aerospace. Le trio de poussoirs permet à l'utilisateur de tirer pleinement parti du nouveau calibre manufacture Breitling B70 COSC-certifié. Ce mouvement SuperQuartz thermo-compensé ana-digi offre, selon Breitling, une précision dix fois supérieure à celle d'une montre quartz standard. Il dispose de nombreuses fonctions, telles qu'un chronographe au 1/100e de seconde (avec fonctions de temps intermédiaire et de retour en vol), minuterie de compte à rebours, deuxième fuseau horaire, deux alarmes, fonction tour et calendrier perpétuel.

Utilisation et lisibilité : Ce qui est également très pratique, c'est que les affichages numériques s'illuminent lors de l'utilisation des différentes fonctions, assurant une parfaite lisibilité.

Éléments esthétiques et pratiques

Le nouveau B70 est légèrement plus grand, un peu plus lourd et légèrement plus cher que l'Evo. Il est également plus raffiné. Le boîtier avec ses côtés sculptés et profilés est une mise à niveau esthétique. Et le nouveau calibre B70 est une mise à jour instrumentale à tous égards pratiques. Maintenant, il est temps d'attendre patiemment d'autres cadrans que l'orange métallique. À mon avis, il n'a pas sa place dans un instrument de chronométrage professionnel, quelle que soit l'occasion spéciale. Des cadrans bleus poudrés, noirs, jaunes et orange sont ce que j'attends/espère. Et vous ?

Cette nouvelle itération de l'Aerospace de Breitling n'est pas seulement une célébration d'un exploit historique, mais aussi une démonstration de l'ingénierie et du design horloger de pointe. La Aerospace B70 Orbiter est une montre qui se distingue non seulement par son héritage, mais aussi par son innovation contemporaine.