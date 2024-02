L’art du temps : La nouvelle montre Chronoswiss mélange tradition et innovation

La collection Chronoswiss Opus Chronograph est un modèle de montre pour puristes, car elle suit de près le concept original de la marque conçu par son fondateur défunt, Gerd-Rudiger Lang. Passionné par les chronographes (d'où le nom de la marque), Lang a commencé à fabriquer des chronographes sportifs avec des boîtiers d'aviateur vintage au milieu des années 1990. C'est un look qui est très associé à Chronoswiss par ceux qui suivent l'histoire moderne de l'horlogerie. Aujourd'hui, sous la direction d'Oliver Ebstein, la marque se concentre davantage sur l'affichage du régulateur comme étant ce pour quoi elle veut être connue. Cela a du sens étant donné qu'il y a moins de régulateurs sur le marché que de chronographes.

Design et caractéristiques

La montre Chronoswiss Opus Chronograph Titanium combine plusieurs thèmes en un seul ensemble cohérent. Si vous appréciez tous ces thèmes, il y a de fortes chances que vous aimiez cette montre. Examinons les couches de thèmes présentes dans ce nouveau package horloger. Tout d'abord, nous avons le thème du chronographe aviateur vintage. Des aiguilles en forme de pomme au boîtier et aux poussoirs, cette montre est avant tout une montre sportive de pilote au style vintage. Le thème suivant est l'amour des mouvements mécaniques et de la squelettisation. Bien que le cadran présente des index et des affichages clairs pour l'heure et le calendrier, il est également ouvragé avec une vue sur le mouvement chronographe automatique semi-squelette. Ensuite, nous avons le thème de la montre légère. Le boîtier est poli pour ressembler à de l'acier, mais il est réalisé en titane, un métal plus léger. Enfin, nous avons un thème militaire/camouflage (et par extension, une tendance de couleur verte). Cela se reflète dans l'impression camo sur le bracelet confortable en tissu (doublé de cuir).

Boîtier et cadran

Le boîtier Opus Chronograph Titanium est très portable avec ses 41 mm de largeur en titane de grade 5. Il est étanche à une profondeur respectable de 100 mètres, est recouvert de saphir anti-reflet et mesure 14,8 mm d'épaisseur. Le cadran est aussi lisible que possible tout en étant semi-squelette et n'a de luminosité que sur les aiguilles des heures et des minutes. J'aime beaucoup l'apparence générale de cette montre. Même en titane poli, la netteté des détails dans la lunette cannelée et la couronne en oignon est apparente.

Mouvement

À l'intérieur de l'Opus Chronograph Titanium se trouve le calibre Chronoswiss C. 741 S. Je ne sais pas qui produit ce mouvement, mais il s'agit d'une exécution haut de gamme de l'architecture Valjoux 7750 avec de nombreux composants revêtus de noir pour le style. Le mouvement fonctionne à 4 Hz avec une réserve de marche de 46 heures et possède un rotor automatique monté sur des roulements à billes efficaces. Le nom du mouvement est placé sur le cadran de la montre, un geste rare.

Prix et disponibilité

En comparaison avec d'autres marques, Chronoswiss produit moins de montres par an. Cela lui permet d'être agile et audacieuse, mais cela signifie également que Chronoswiss est moins en mesure de rivaliser en termes de prix. En conséquence, la famille Opus Chronograph, y compris la version Titanium, peut sembler coûteuse, bien que les montres soient de bonne qualité et agréables à porter. Le prix de la référence CH-7543T.1S-DGR Chronoswiss Opus Chronograph Titanium Watch est de 14 600 USD.