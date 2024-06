Prêt à plonger ET voyager : TAG Heuer dévoile la nouvelle génération d’Aquaracer Professional 300 Date & GMT

Rédigé par Sabine Zwettler le 6 juin 2024

Si le nom TAG Heuer est presque synonyme de chronographes de pilotes automobiles de haut vol, le fabricant suisse a très tôt contribué de manière significative à l’amélioration de l’étanchéité des montres. Dès 1895, Edouard Heuer brevetait le premier boîtier de montre de poche étanche. À l’ère moderne, l’Aquaracer, lancée en 2003 et plusieurs fois mise à jour depuis, perpétue cet héritage. Cette collection résolument sportive et techniquement impressionnante se distingue par sa robustesse et se décline en une grande variété de designs pour hommes et femmes.

Un diamètre réduit à 42mm, un exploit technique

Pile à l’heure pour l’été, TAG Heuer présente une mise à jour des Aquaracer Professional 300 Date et Aquaracer Professional 300 GMT. Disponibles avec des cadrans noirs, bleus ou verts, leurs principales caractéristiques restent identiques :

Lunette tournante à 12 facettes en céramique résistante aux rayures (unidirectionnelle pour l’Aquaracer Professional 300 Date, bidirectionnelle pour la GMT)

Couronne vissée

Étanchéité à 300m

Luminescence

Fond de boîte fermé gravé d’un casque de plongée

Nouveauté notable, le diamètre du boîtier passe de 43 à 42mm, un changement qui améliore le confort au poignet tout en représentant une prouesse technique.

Un nouveau motif « vague » sur le cadran

Autre évolution, le cadran arbore désormais un motif « vague » déjà présent sur les versions 36mm. Il offre une toile de fond idéale au rehaut des minutes redessiné et à l’aiguille des heures plus proéminente, dotée d’une forme de bouclier pour une meilleure lisibilité. On retrouve le traditionnel affichage date sous loupe, déplacé à 6h.

Code couleur distinct pour les versions Date et GMT

La luminescence de l’Aquaracer 300 Date reste inchangée, avec une lueur bleue émise par les aiguilles des minutes et des secondes ainsi que le triangle sur la lunette, tandis que l’aiguille des heures et les index brillent en vert.

L’Aquaracer Professional 300 GMT adopte un schéma différent : l’aiguille GMT centrale et le triangle sont bleus, quand tout le reste est vert.

Nouveau calibre manufacture certifié chronomètre

Auparavant équipée d’un calibre 5 basé sur un Sellita, la nouvelle gamme intègre un mouvement automatique maison baptisé TH31-00 pour l’Aquaracer 300 Date et TH31-03 pour les versions GMT. Tous deux offrent 80h de réserve de marche et arborent un certificat de chronomètre C.O.S.C.

À partir de 3600$ sur bracelet caoutchouc

La TAG Heuer Aquaracer Professional 300 Date sur bracelet 3 maillons en acier avec boucle déployante à double poussoir sécurité et système de réglage fin est proposée à 3800$. L’Aquaracer Professional 300 GMT sur bracelet 3 maillons est affichée à 4200$. Les deux modèles existent aussi sur bracelet caoutchouc, à respectivement 3600$ et 3800$.