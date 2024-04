Présentation du Piaget Altiplano Concept Tourbillon, le Tourbillon le Plus Fin du Monde

Pour son 150ème anniversaire, Piaget célèbre son savoir-faire technique avec l'Altiplano Ultimate Concept Tourbillon, une prouesse d'horlogerie ultra-fine mesurant seulement 2 mm d'épaisseur, faisant de lui le tourbillon le plus fin du monde.

Un profil époustouflant

Le nouveau Piaget AUC arbore un boîtier en bleu cobalt traité PVD, mesurant 41.5x2mm. Il est mû par le calibre Piaget 970P-UC, un calibre manuel doté d'un tourbillon périphérique d'une minute et d'une réserve de marche de 40 heures. Piaget indique avoir dû redessiner 90% du mouvement pour intégrer un tourbillon, nécessitant 25% d'énergie supplémentaire de la part du ressort principal. Ce modèle détrône le Bulgari Octo Finissimo Tourbillon, auparavant le plus fin du monde avec 3,95 mm d'épaisseur.

Conception révolutionnaire

Le principe de l'AUC reste inchangé : le boîtier et le mouvement ne font qu'un. Les composants du mouvement sont intégrés directement dans le fond du boîtier. Le tourbillon effectue sa rotation à 10 heures et le barillet principal non couvert est bien visible à 6 heures. Le tourbillon utilise des roulements à billes au lieu de pivots pour sa rotation ; cette construction permet également à Piaget de réaliser une ouverture en saphir sur le fond du boîtier, rendant le tourbillon visible.

Le prix est sur demande, mais pour vous donner une idée, le premier Altiplano Ultimate Concept (sans tourbillon) avait un prix de départ supérieur à 400 000 dollars. Préparez-vous donc à un portefeuille plus léger.

Une merveille difficile à croire

Après avoir examiné le Piaget AUC, il reste presque incroyable. Vous voyez le petit tourbillon tourner, accomplissant fidèlement ses rotations par minute, et vous vous dites : « sûrement, une montre aussi fine qu'une carte de crédit ne peut pas contenir une cage tournante, n'est-ce pas ? » Mais elle le peut, et elle le fait.

Piaget est synonyme de montres ultra-fines. Alors que Bulgari a récemment repris le titre de la montre la plus fine du monde avec l'Octo Finissimo Ultra (1,7 mm), Piaget vise un autre record. Mes yeux ne sont peut-être pas capables de percevoir la différence de 0,3 mm entre ces deux montres, ni mon esprit de comprendre comment un tourbillon peut tourner librement dans un espace aussi restreint. Ou comment Piaget a réussi à alimenter ce mécanisme vibrant ? Certes, le fabricant a dû trouver un ressort plus puissant avec une lame plus épaisse et a placé la majorité du train d'engrenages sur des roulements à billes pour minimiser les frictions.

Certes, je souhaite que Piaget explore davantage son héritage. Mais l'horlogerie ultra-fine fait aussi partie de son ADN. Avec toutes ces montres qui cherchent à atteindre des superlatifs en ultra-finesse, nous avons largement dépassé le domaine du pratique. Les marques enlèvent des dixièmes de millimètre aux millimètres simplement parce qu'elles le peuvent.

Le Piaget Altiplano Ultimate Concept Tourbillon est une montre qui doit être vue pour être crue, mais même après cela, je ne suis pas sûr de la comprendre totalement.