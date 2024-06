Présentation de la F.P. Journe Chronographe FB, l’ultime série limitée de la marque

Pour célébrer le 20e anniversaire de sa boutique japonaise, F.P. Journe sort le grand jeu avec un tout nouveau calibre chronographe à remontage manuel. Une pièce d’exception qui signe aussi les adieux de la manufacture aux séries limitées.

Ce que l’on sait

Plus tôt cette année, F.P. Journe annonçait discrètement qu’il n’y aurait plus de séries limitées… après une dernière pour la route. La marque produit environ 1000 montres mécaniques et 500 montres à quartz par an, ce qui place déjà le terme « série limitée » sur une échelle de rareté toute relative. Mais une série limitée de longue date se poursuivait depuis 19 ans : la Tokyo Boutique Anniversaire Series. Et pour le 20e anniversaire de la boutique tokyoïte, la nouvelle Chronographe FB à remontage manuel avec flyback est le grand baroud d’honneur de Journe en matière de séries limitées.

Chronographe FB

La Chronographe FB perpétue la tradition de François-Paul Journe de créer un nouveau calibre par an. Cette fois, il s’agit de son premier chronographe mono-poussoir (pas rattrapante) à remontage manuel, le calibre 1518.2 en or rose 18 carats, avec mécanisme flyback et grande date à 6h. Comme le reste de la série Tokyo, le mouvement est logé dans un boîtier en titane poli avec couronne et poussoirs en or 6N 18 carats. L’ensemble mesure 40 mm de diamètre pour 10,4 mm d’épaisseur.

Autre signature de la série Tokyo, le cadran en argent guilloché recouvert de ruthénium, avec chiffres arabes orange imprimés en relief. Côté cadran, on retrouve un compteur 60 secondes à 9h et un compteur 60 minutes à 3h, tous deux légèrement ajourés sur le mouvement. La montre offre 80 heures de réserve de marche.

L’autre particularité de la Chronographe FB

Au lieu d’effectuer une rotation en une minute comme un chronographe classique, l’aiguille des secondes fait un tour en deux minutes (d’où le compteur 60 secondes). L’échelle tachymétrique indique donc la distance sur la base de 1000 m, avec une graduation allant de 300 à 30. Cette pièce sera produite en 200 exemplaires, au prix de 90’000 CHF.

Ce qu’on en pense

Après avoir visité les ateliers de F.P. Journe cette année, j’ai une toute nouvelle appréciation de la marque. Quand j’ai découvert cette Chronographe FB, j’ai eu des sentiments mitigés. La Tokyo Boutique Anniversaire Series est un bel hommage à la première boutique de Journe, avec plusieurs pièces iconiques déclinées dans cette combinaison rouge, gris, or et blanc. Tout a commencé en 2005 avec une Chronomètre Souverain (20 exemplaires), puis une Chronomètre à Résonance en 2006 (12 ex). Ont suivi la Tourbillon Souverain en 2007 (20 ex) et l’Octa Perpétuelle en 2009 (99 ex). Enfin, en 2016, la marque a sorti une Centigraphe Souverain pour les 10 ans de chacune de ses boutiques (80 ex au total). Alors quel est le problème pour moi ? Je n’adhère pas totalement aux couleurs, tout simplement.

Tant pis, ce n’est pas dramatique. Plusieurs collectionneurs Journe m’ont confié qu’ils espéraient compléter leur série Tokyo avec cette pièce (il n’existe que 12 séries complètes potentielles dans le monde), et beaucoup veulent avoir le seul chronographe mono-poussoir à remontage manuel de F.P. Journe. D’ailleurs, le fait que Journe n’ait jamais fait de montre de ce type peut surprendre. Un chronographe manuel est un classique, souvent plébiscité, chez la plupart des manufactures haut de gamme.

Ceci dit, Journe n’est pas novice en matière de chronographes. L’Octa Chronograph est sortie en 2001 mais avec un mouvement automatique. La Centigraphe Souverain a suivi, et la LineSport Chronographe Monopoussoir Rattrapante reste l’un de mes chronos à rattrapante préférés. Mais ce nouveau chronographe flyback est le premier chrono traditionnel à remontage manuel de F.P. Journe. Malheureusement, pour ceux qui ne feront pas partie des 200 heureux élus, ce calibre ne sera utilisé dans aucune future montre.

Les caractéristiques

Marque : F.P.Journe

Modèle : Chronographe FB

Diamètre : 40 mm

Épaisseur : 10,4 mm

Boîtier : Titane poli avec couronne et poussoirs en or 6N 18 carats

Cadran : Argent guilloché recouvert de ruthénium

Index : Chiffres arabes orange imprimés en relief, compteurs semi-ajourés, échelle tachymétrique blanche ; aiguilles en acier doré 5N, laqué rouge et ivoire

Luminescence : Aucune

Étanchéité : 30 mètres

Bracelet : Alligator bordeaux, boucle déployante en or 6N 18 carats

Le mouvement

Calibre : 1518.2 en or rose 18 carats

Fonctions : Heures, minutes, secondes, chronographe flyback, compteur 60 secondes à 9h, compteur 60 minutes à 3h, grande date à 6h

Diamètre : 34,20 mm

Épaisseur : 5,90 mm

Réserve de marche : 80 heures

Remontage : Manuel

Fréquence : 3 Hz

Rubis : 25

Certification chronomètre : Non

Prix et disponibilité

Prix : 90’000 CHF

Disponibilité : Maintenant

Série limitée : Oui, 200 exemplaires et dernière série limitée de la marque