Première prise en main : La MB&F LM Sequential Flyback, une montre chronographe révolutionnaire

MB&F revient avec une nouvelle version de son chronographe révolutionnaire, la LM Sequential Flyback en platine. Équipée de deux chronographes indépendants avec fonction flyback, cette montre repousse une fois de plus les limites de l’horlogerie innovante.

Un design audacieux et ergonomique

Malgré ses dimensions imposantes (44 mm de diamètre et 18,2 mm d’épaisseur), la LM Sequential Flyback s’avère étonnamment confortable au poignet. Son boîtier en platine arbore des courbes sensuelles et des proportions généreuses, mettant en valeur l’âme mécanique de la montre.

Étanchéité : 30 mètres

Finitions : alternance de surfaces polies et brossées

Bracelet : cuir, style classique

Un cadran revisité avec une touche classique

Le cadran de la LM Sequential Flyback reprend la disposition de la première version, avec quelques mises à jour esthétiques. La laque blanche, les anneaux de compteurs polis et l’inclinaison de l’affichage des heures et minutes à 6h apportent une touche classique à l’ensemble. Le bleu ciel de la platine du cadran complète harmonieusement les aiguilles bleues omniprésentes.

Deux chronographes indépendants avec fonction flyback

Les poussoirs à 8h et 10h contrôlent le chronographe de gauche (compteur des minutes à 11h et des secondes à 9h), tandis que ceux à 2h et 4h gèrent le chronographe de droite (compteur des minutes à 1h et des secondes à 3h). La fonction flyback, activée par les poussoirs inférieurs marqués « FLYBACK », permet de remettre les aiguilles des chronographes à zéro sans les arrêter au préalable.

Le Twinverter : un mécanisme magique

Le poussoir Twinverter à 9h contrôle les deux chronographes en inversant leur statut de départ/arrêt. Ainsi, la LM Sequential Flyback offre cinq modes de chronométrage différents selon les poussoirs activés et le moment choisi, dont un nouveau mode flyback permettant de mesurer le temps total d’un événement et de ses différentes étapes.

Un mouvement chronographe intégré d’exception

Le calibre Sequential, entièrement développé en interne, comprend 619 composants et offre 72 heures de réserve de marche grâce à ses deux barillets. Côté cadran, on peut admirer la roue de balancier volante avec vis de régulation et spiral Breguet, tandis que l’indicateur de réserve de marche se trouve au dos. Les finitions manuelles du mouvement sont somptueuses, avec notamment un système breveté de rouleaux à pierres pour réduire les frottements lors de l’activation de la fonction flyback.

Produite en seulement 33 exemplaires, la MB&F LM Sequential Flyback en platine est proposée au prix de 218 000 $ US. Un tarif élevé, certes, mais amplement justifié par l’extraordinaire prouesse mécanique et esthétique de cette montre hors du commun.