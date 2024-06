Pragma P1 Perseverance : la montre de luxe éco-responsable qui révolutionne l’horlogerie suisse

La maison genevoise Pragma bouscule les codes de l’horlogerie haut de gamme avec sa collection P1 Perseverance. Ces chronométres 100% suisses, composés à 82,7% de matériaux recyclés, allient luxe, durabilité et transparence totale. Découvrez comment cette nouvelle marque ambitieuse redéfinit les standards de l’industrie horlogère.

Pragma : quand l’expertise horlogère rencontre le design innovant

Pragma est née de la collaboration entre deux experts :

Christopher Wegener : 21 ans d’expérience chez Rolex et F.P.Journe

Kai-Hsuan Liu : designer créatif, ancien d’Hermès

Leur ambition : créer des montres alliant luxe, durabilité et transparence totale.

La collection Pragma P1 Perseverance : 4 modèles d’exception

La Pragma P1 Perseverance se décline en 4 versions :

P1-St-CH00 : cadran violet, édition limitée à 16 pièces (acier)

P1-St-CH01 : cadran argenté (acier)

P1-St-CH02 : cadran anthracite (acier)

P1-Au-CH01 : édition spéciale en or, limitée à 12 pièces

Prix :

Versions acier : 24 900 CHF (hors TVA)

Version or : 50 000 CHF (hors TVA)

Un design architectural inspiré de la Suisse

La Pragma P1 Perseverance s’inspire de l’architecture suisse :

Influences : Markli, Botta, Zumthor

Design angulaire et géométrique

Boîtier élégant : 39 mm de diamètre, 10,4 mm d’épaisseur

Une transparence totale sur la fabrication

Pragma révèle tous les détails de fabrication :

Acier 100% recyclé de Panatere (La Chaux-de-Fonds)

Boîtiers et boucles développés avec Voutilainen & Cattin

Cadrans en laiton CuZn28 par Comblémine

Bracelets Cordura re/cor 100% recyclés d’Atelier du Bracelet

Un mouvement chronométre high-tech

Caractéristiques du calibre développé avec Chronode :

Ponts et platines en titane Grade 5 100% recyclé

Balancier Atokalpa ou Nivarox

Rubis Crelier

Précision chronométre certifiée

Une ambition écologique à long terme

Objectifs futurs de Pragma :

Montre composée à 90-95% de matériaux recyclés d’ici 2026

Ouverture d’une boutique à Genève dans les 3 ans

Programme de recherche universitaire sur les matériaux innovants

La Pragma P1 Perseverance marque l’émergence d’une nouvelle génération de montres de luxe éco-responsables. Alliant design avant-gardiste, matériaux recyclés et savoir-faire horloger suisse, cette collection repousse les limites de l’industrie. Bien que son prix la réserve à une clientèle aisée et éco-consciente, la Pragma P1 Perseverance ouvre la voie à une horlogerie haut de gamme plus durable et transparente.

Reste à découvrir ces modèles en métal pour confirmer si la réalité est à la hauteur des promesses. La Pragma P1 Perseverance pourrait bien marquer le début d’une nouvelle ère pour l’horlogerie suisse, où luxe rime avec responsabilité environnementale.