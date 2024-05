Pourquoi la Samsung Galaxy Watch 7 va éclipser l’Apple Watch 10

Selon les dernières informations, Samsung équipera sa montre du processeur le plus puissant que nous ayons jamais vu dans un appareil portable, ce qui lui permettra de dépasser largement la puissance de l'Apple Watch.

Une Samsung Galaxy Watch beaucoup plus puissante

Selon le média coréen The Korean Economic Daily, qui connaît de première main les nouvelles sorties de Samsung, le fabricant prépare la deuxième génération de son processeur 3nm, la technique de fabrication de puces la plus avancée au monde en ce moment. Ces processeurs, dont la production commencera dans la seconde moitié de cette année, auront une puissance accrue dans cette architecture de 3nm.

Tout indique que le premier processeur fabriqué avec cette méthode sera l'Exynos-W1000, qui alimentera les futurs Samsung Galaxy Watch 7. Avec lui, la nouvelle génération de montres Samsung offrira des performances 20% plus rapides que son prédécesseur, l'Exynos W930 qui a une architecture de 5nm. Certaines sources affirment même qu'il pourrait offrir une puissance de traitement jusqu'à 50% supérieure.

Dépasser l'Apple Watch

Dans le cas des Apple Watch 10, on s'attend à ce qu'elles utilisent un processeur de 4nm, de sorte que la Samsung, avant même l'arrivée sur le marché de la dixième génération d'Apple Watch, la dépassera tout au long de 2025. Ce processeur sera non seulement plus puissant, mais aussi beaucoup plus économe en énergie, améliorant la vitesse tout en augmentant l'autonomie de la montre pour la même quantité de mAh disponible dans sa batterie.

De plus, si comme nous l'avons appris cette semaine, la gestion de l'énergie de Wear OS 5 est encore meilleure, nous pourrions avoir une Samsung Galaxy Watch 7 plus rapide et autonome que jamais, sans renoncer à ce qui a fait de ces montres la meilleure alternative à l'Apple Watch, comme les fonctions de santé (surveillance de la pression artérielle, de la température corporelle, etc.) et la disponibilité d'applications différenciantes natives comme WhatsApp ou Gmail.

Bien sûr, les montres Samsung sont meilleures que jamais, et avec le processeur 3nm, l'expérience utilisateur de cette nouvelle génération promet d'être extraordinaire. La Samsung Galaxy Watch 7 se profile comme un sérieux concurrent pour dépasser l'Apple Watch 10, grâce à sa puissance, son efficacité énergétique et ses fonctionnalités uniques. Un pari ambitieux de la marque coréenne qui fera sans aucun doute parler d'elle sur le marché des wearables.