Pourquoi la Gerald Charles Masterlink Blue est la montre de luxe à ne pas manquer en 2024 !

Découvrez la nouvelle montre Gerald Charles Masterlink Blue, une pièce d'horlogerie exceptionnelle alliant design avant-gardiste et savoir-faire traditionnel. Avec son boîtier élégant et son bracelet intégré, cette montre incarne le summum du luxe et de la sophistication.

Un design unique signé Gérald Genta

La Gerald Charles Masterlink Blue est l'héritière de la légendaire Maestro, créée en 2006 par le célèbre designer horloger Gérald Genta. Aujourd'hui, Octavio Garcia, directeur créatif de la marque, a remanié ce modèle iconique pour lui donner une allure plus moderne et audacieuse :

Boîtier carré de 38 mm x 38 mm en acier inoxydable

Épaisseur de seulement 7,99 mm pour un profil élancé

Lunette aplatie et muscles pour un look plus affirmé

Dépression concave inspirée de l'architecture baroque romaine de Francesco Borromini

Un bracelet intégré asymétrique

L'une des particularités de la Masterlink Blue est son bracelet intégré asymétrique, qui épouse parfaitement les courbes du boîtier. La transition entre le boîtier et le bracelet est fluide et harmonieuse, créant une dynamique unique :

Bracelet en acier inoxydable composé de 31 pièces

Maillons centraux brossés verticalement

Maillons extérieurs polis, assortis aux surfaces brillantes du boîtier

Fermoir papillon dissimulé pour une apparence lisse et épurée

Possibilité d'ajuster la taille du bracelet avec des demi-maillons

Un cadran bleu rayonnant

Le cadran de la Masterlink Blue est un véritable régal pour les yeux. Texturé de lignes verticales sur une base bleu soleil, il rappelle le célèbre cadran de la Patek Philippe Nautilus, autre création emblématique de Gérald Genta. Les index appliqués en forme de chiffres arabes et de bâtons, ainsi que les aiguilles dotées de Super-LumiNova, assurent une lisibilité optimale en toutes circonstances.

Un mouvement micro-rotor exclusif

Pour animer cette montre extra-plate, Gerald Charles a fait appel à la manufacture Vaucher Manufacture Fleurier, qui a développé un mouvement automatique avec micro-rotor exclusif pour la marque :

Calibre GCA 5401 de seulement 2,7 mm d'épaisseur

Micro-rotor décoré d'une gravure géométrique

Ponts gris ornés de Côtes de Genève verticales

Vis en forme d'étoile, signature de Gerald Charles

Réserve de marche de 50 heures

Fréquence de 3 Hz (21 600 alternances/heure)

Une montre étanche et robuste

Malgré son profil ultra-fin, la Gerald Charles Masterlink Blue offre une étanchéité jusqu'à 100 mètres grâce à sa couronne vissée. Vous pourrez ainsi porter cette montre en toute tranquillité, même lors de vos activités nautiques.

Prix et disponibilité

La Gerald Charles Masterlink Blue (référence ML1.0-A-01) est proposée au prix de 23 000 € HT. Cette montre exclusive est également disponible avec un cadran argenté pour ceux qui préfèrent une esthétique plus classique. Nul doute que de futures versions, comme un cadran champagne, viendront compléter cette collection prometteuse.

Avec son design avant-gardiste, son bracelet intégré asymétrique et son mouvement micro-rotor exclusif, la Gerald Charles Masterlink Blue s'impose comme la montre de luxe incontournable pour les amateurs d'horlogerie en quête d'originalité et de raffinement. Une pièce d'exception qui saura séduire les esthètes les plus exigeants.