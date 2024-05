Pourquoi la Blancpain Fifty Fathoms 42mm en or rouge est la montre de plongée incontournable !

Depuis les années 1950, la famille des montres de plongée Blancpain Fifty Fathoms joue un rôle essentiel dans l'histoire de la plongée professionnelle et récréative. Aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité de tester la Fifty Fathoms Automatique 42mm en or rouge 18 carats (référence 5010 36B30 B64B) lors d'une plongée dans les eaux froides de Californie. Découvrez nos impressions sur cette montre d'exception.

Un design intemporel et fonctionnel

La Blancpain Fifty Fathoms Automatique 42mm arbore un design classique qui a fait ses preuves au fil des décennies. Son boîtier de 42,3 mm de diamètre et 14,3 mm d'épaisseur offre une taille parfaite pour la plupart des poignets, tout en conservant la lisibilité et la présence emblématiques de la collection Fifty Fathoms.

Parmi les caractéristiques distinctives de cette montre, on retrouve :

Un boîtier en or rouge 18 carats étanche jusqu'à 300 mètres

Un verre saphir bombé type « glace box » protégeant le cadran

Une lunette tournante unidirectionnelle avec insert en saphir bombé rappelant les anciennes lunettes en bakélite

Un cadran noir avec index et aiguilles luminescents offrant une lisibilité optimale

Un mouvement mécanique haute performance

Au cœur de la Blancpain Fifty Fathoms Automatique 42mm bat le calibre manufacture 1315. Ce mouvement automatique fiable et précis offre des caractéristiques impressionnantes :

Spiral en silicium pour une meilleure résistance aux champs magnétiques

Fréquence de 4 Hz (28 800 alternances par heure)

Réserve de marche de 120 heures (5 jours)

Un bracelet en caoutchouc vintage confortable

La montre est proposée avec un bracelet en caoutchouc « tropical » vintage assorti au boîtier en or rouge. Bien que très confortable au poignet, il faudra opter pour un bracelet plus long si vous souhaitez porter la montre par-dessus une combinaison de plongée épaisse.

Blancpain et Oceana : un partenariat pour la protection des océans

Lors de ce test, nous avons eu l'occasion d'accompagner Blancpain et l'ONG Oceana dans une expédition aux Channel Islands en Californie. Oceana, soutenue par Blancpain depuis plusieurs années, œuvre pour la protection des écosystèmes marins à travers des études scientifiques et des actions législatives.

Les fonds récoltés grâce à la vente de montres de luxe comme la Blancpain Fifty Fathoms Automatique permettent de financer ces initiatives essentielles pour la préservation de notre planète bleue.

Avec son design intemporel, ses performances exceptionnelles et son engagement en faveur de la protection des océans, la Blancpain Fifty Fathoms Automatique 42mm en or rouge s'impose comme une montre de plongée d'exception. Son prix de 34 300 $ est certes élevé, mais il reflète la qualité irréprochable et le savoir-faire unique de la manufacture Blancpain.