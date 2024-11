Pourquoi Dwayne « The Rock » Johnson ne portera plus jamais de Rolex !

Malgré sa fortune estimée à près de 800 millions de dollars, Dwayne « The Rock » Johnson a pris une décision étonnante : ne plus jamais porter de Rolex, l’une des marques de montres les plus iconiques. L’acteur et ancien catcheur a partagé les raisons de ce choix, inspirées d’une mésaventure qui l’a marqué à vie.

Un rêve de jeunesse brisé

Lors d’une récente interview avec Oprah Winfrey, Johnson a révélé que, comme beaucoup de jeunes, il voyait la Rolex comme un symbole de réussite. « Quand j’avais 13 ou 14 ans, pour moi, le succès se résumait à posséder une Rolex incrustée de diamants », explique-t-il. Une vision partagée par des générations entières qui associent cette montre de luxe au succès professionnel et à la réussite financière.

En 1999, alors que sa carrière commençait à décoller, « The Rock » décide enfin de réaliser ce rêve. Malgré une situation financière encore fragile, il se permet cet achat luxueux. « C’était une terrible décision financière ! » admet-il, conscient du décalage entre son désir et sa réalité de l’époque.

Un incident mémorable qui change tout

Quelques mois seulement après avoir acheté sa montre, un incident lors d’un show de la WWE va définitivement changer son rapport aux objets de luxe. Alors qu’il porte sa Rolex en plein combat, le bracelet se détache et la montre tombe au sol. Avant qu’il ne puisse la récupérer, d’autres catcheurs la piétinent involontairement. En retrouvant sa montre détruite près du ring, Dwayne Johnson est confronté à une prise de conscience soudaine.

« Je suis rentré chez moi ce soir-là, et je me suis dit : ‘C’est un signe, je n’ai pas besoin de ça’ », raconte-t-il. L’incident le pousse à questionner l’importance qu’il accordait aux symboles extérieurs de richesse, réalisant qu’ils ne définissaient ni sa réussite ni sa valeur personnelle.

Une leçon de vie pour ses fans

Depuis cet épisode, Johnson n’a plus jamais acheté de Rolex, ni d’autres montres de luxe. « La valeur du succès et de la réussite ne se mesure pas à un objet », confie-t-il à ses fans. Pour lui, cet incident symbolise l’importance de rester fidèle à soi-même, sans chercher à prouver sa réussite par des biens matériels.

Avec cette anecdote, Dwayne « The Rock » Johnson rappelle que le véritable succès réside davantage dans les accomplissements personnels que dans l’accumulation de biens. Un message inspirant qu’il n’hésite pas à partager avec sa communauté.