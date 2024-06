La Marathon Officer’s Mechanical (également appelée GPM, pour General Purpose Mechanical) représente une part importante de l’histoire de l’horlogerie, cette montre moderne étant la descendante directe des montres de terrain que la marque a développées pour les forces alliées pendant la Seconde Guerre mondiale. Bien qu’elle soit spécifiquement conçue pour les officiers et les fantassins participant à des opérations terrestres, elle offre également de quoi susciter l’enthousiasme des amateurs de montres civils.

Un design fonctionnel et élégant

La forme conique du boîtier, avec ses cornes distinctes, est très agréable et presque élégante. Il est très bien fini, sans angles vifs, et est doté d’une couronne facile à saisir, nichée entre deux épaulements pour une protection supplémentaire. Elle aurait pu être une montre habillée si le cadran n’était pas entièrement dédié à la fonctionnalité.

Sa couleur noire mate offre un contraste saisissant avec les chiffres et les index blancs, ce qui la rend très facile à lire. Pour s’assurer que c’est également le cas dans l’obscurité, Marathon utilise des tubes de gaz tritium sur les deux aiguilles, ainsi que sur les index des heures. Celui de midi a une couleur différente pour qu’il soit facile à identifier. Ils sont protégés par un verre saphir placé légèrement au-dessus du boîtier en acier inoxydable.

Une taille adaptée aux situations de combat

Dans le monde d’aujourd’hui, nous ne considérons peut-être pas une montre de 36 mm comme très militaire. Dans la fiction populaire, les soldats portent des montres grandes et audacieuses, mais dans les situations de combat réelles, il est essentiel de ne pas avoir vos mouvements de poignet entravés par une montre trop grande. Cette facilité de mouvement peut coûter des fractions de seconde, et parfois faire la différence entre la vie et la mort.

Un mouvement mécanique robuste

Bien que Marathon propose également l’Officer’s Mechanical en version quartz, celle-ci est équipée du calibre SW210-1 de Sellita. Ce mouvement à remontage manuel offre une réserve de marche de 45 heures et est réputé pour être particulièrement robuste. Il est donc parfaitement adapté à cette Marathon, d’autant plus que les montres de terrain originales qu’elle fabriquait pendant la Seconde Guerre mondiale étaient, pour des raisons évidentes, également mécaniques.

Un bracelet en nylon confortable et authentique

Le bracelet en nylon Defstan s’adapte confortablement aux poignets grands et petits, et sa quincaillerie correspond à la finition du boîtier. Sur une montre comme celle-ci, il semble également obligatoire d’avoir un tel bracelet, tant il est étroitement lié à ses performances et à son objectif, passés et présents.

Le fait qu’elle soit accompagnée d’un riche héritage, combiné au mouvement mécanique et au design expressif, en fait un argument convaincant pour l’ajouter à toute collection. D’autant plus que, comme le gouvernement américain exige un rapport qualité-prix optimal pour ses dépenses (fiscales), une production efficace est une obligation. Ainsi, la Marathon Officer’s Mechanical est proposée à un prix très compétitif de 600 dollars américains.

En somme, la Marathon GPM incarne parfaitement l’essence des montres militaires, alliant fonctionnalité, robustesse et élégance discrète. Son design intemporel, son mouvement mécanique fiable et son bracelet en nylon authentique en font un choix idéal pour les amateurs de montres à la recherche d’un garde-temps polyvalent, capable de résister aux épreuves du temps et des situations les plus extrêmes. Que vous soyez un passionné d’histoire, un amateur de montres mécaniques ou simplement à la recherche d’une montre fiable et élégante, la Marathon GPM saura vous séduire par ses qualités indéniables et son rapport qualité-prix exceptionnel.