Polar Grit X2 Pro : La nouvelle référence des montres GPS Outdoor

Polar vient de dévoiler sa dernière création, la Grit X2 Pro, une montre GPS robuste conçue pour les amateurs d'aventure et les sportifs de l'extrême. Avec son écran AMOLED lumineux, sa navigation améliorée et ses capteurs de pointe, cette montre est prête à relever tous les défis.

Un design robuste et un écran AMOLED époustouflant

La Polar Grit X2 Pro est disponible en deux versions : le modèle standard avec un boîtier en acier inoxydable pesant 79 g, et le modèle Titan plus léger avec un boîtier en titane de 64 g. Les deux variantes sont équipées d'un impressionnant écran tactile AMOLED de 1,39 pouce, offrant une résolution de 326 ppi et une luminosité maximale de 1050 nits. L'écran est protégé par un verre en cristal saphir résistant aux rayures.

Bien que la fonction de réveil à la levée du poignet soit un peu lente et que le délai d'extinction de l'écran soit assez court, l'affichage reste lisible dans toutes les conditions d'éclairage.

Des capteurs de pointe pour une précision inégalée

La Grit X2 Pro est équipée de la technologie GPS double fréquence (L1/L5) et d'une nouvelle antenne pour améliorer la réception du signal. Elle rivalise ainsi avec les meilleures montres outdoor du marché, comme les Garmin Fenix 7 et Epix Pro 2.

Côté capteurs biométriques, la montre intègre :

La technologie Elixir de Polar

Un capteur ECG

Un capteur de température cutanée nocturne

Un capteur d'oxygène sanguin

Le nouveau capteur optique de fréquence cardiaque de quatrième génération de Polar, doté d'algorithmes améliorés pour une précision accrue

Une navigation complète et des cartes offline

La Grit X2 Pro est livrée avec des cartes topographiques offline préchargées pour l'Amérique du Nord et l'Europe (jusqu'à 32 Go de stockage pour télécharger d'autres régions gratuitement). Elle offre également :

Une navigation par trace GPS

La prise en charge des itinéraires Komoot et Strava

Un éclairage intégré utilisant l'écran comme torche

Grâce à son processeur 129% plus rapide que celui de la Grit X Pro, la navigation est fluide et réactive.

Un suivi complet de l'entraînement et de la récupération

La Polar Grit X2 Pro propose une suite complète de fonctions de suivi de l'entraînement, de la course, de la récupération, de l'activité et du sommeil. Parmi les nouveautés, on trouve :

Des mesures de vitesse en montée et en descente (VAM et vitesse verticale)

Une mesure de vitesse 3D tenant compte de la vitesse horizontale et verticale

Plus de 150 modes sportifs, dont un mode multisport triathlon

Un test de marche pour évaluer sa condition physique sans courir

Des recommandations d'entraînement personnalisées avec FitSpark

Des conseils de ravitaillement avec FuelWise

Un guide travail-repos basé sur la fréquence cardiaque pendant les entraînements

La montre offre également des tests ECG non médicaux pour mesurer la variabilité de la fréquence cardiaque, ainsi qu'un suivi du taux d'oxygène dans le sang, de l'altitude et de la température corporelle nocturne.

Une autonomie longue durée pour les aventures les plus extrêmes

Polar a revu la dénomination des modes d'économie d'énergie de ses montres. La Grit X2 Pro propose désormais trois modes principaux :

Mode Performance : jusqu'à 43 heures avec GPS double fréquence

Mode Entraînement (GPS simple fréquence) : jusqu'à 61 heures

Mode Éco (GPS simple fréquence, relevé toutes les 2 minutes) : jusqu'à 140 heures

Mode Smartwatch (sans entraînement GPS) : jusqu'à 10 jours

Lors de nos tests, la montre a tenu environ 40 heures en mode Performance, ce qui reste amplement suffisant pour les ultra-trails d'une journée ou plus. Sur une charge complète, nous avons enregistré 13,25 heures d'entraînement réparties sur 11 jours avant de devoir recharger la montre.

Des fonctions connectées limitées mais efficaces

Bien que la Polar Grit X2 Pro ne soit pas la montre la plus avancée en termes de fonctions connectées, elle offre l'essentiel :

Notifications smartphone

Contrôle de la musique sur le téléphone appairé

L'écran tactile AMOLED apporte une touche plus moderne à l'interface, même si la montre reste loin derrière des modèles comme l'Apple Watch en termes d'applications et de fonctionnalités smartwatch.

Notez que la montre a parfois du mal à se synchroniser avec l'application Polar Flow, nécessitant une reconnexion fréquente au smartphone appairé.

La Polar Grit X2 Pro s'impose comme une montre GPS outdoor complète et robuste, idéale pour les aventuriers et les sportifs à la recherche de précision et de fiabilité. Malgré quelques défauts mineurs, elle offre une excellente alternative aux modèles haut de gamme de Garmin et Coros, avec un écran AMOLED lumineux, des capteurs de pointe et une autonomie confortable pour les escapades les plus sauvages.