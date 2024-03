Plongez dans l’univers des montres étanches : le guide ultime pour nager avec style !

Vous rêvez de nager avec une montre connectée sans craindre l'eau ? Découvrez notre sélection des meilleures montres étanches, conçues pour les amateurs de natation et de plongée.

Comprendre la résistance à l'eau des montres

Avant de plonger dans le vif du sujet, il est essentiel de comprendre ce que signifient les indices de résistance à l'eau. Les montres destinées à la natation doivent présenter une certification d'au moins 5ATM et IPX8. Ces normes garantissent une protection efficace contre l'immersion continue et une résistance suffisante à la pression de l'eau.

Un modèle avec un indice de 3ATM est résistant à l'eau jusqu'à 30 mètres de profondeur, mais il n'est pas adapté à la natation. Pour plus de détails, consultez notre guide complet sur les normes de résistance à l'eau.

Qu'est-ce que le SWOLF ? Découvrez comment interpréter les métriques de natation grâce à notre article dédié.

La crème de la crème : Apple Watch Ultra 2

L'Apple Watch Ultra 2 se distingue par ses fonctionnalités de plongée, son suivi automatique de la profondeur et ses excellentes capacités en matière d'entraînement intégré, la rendant probablement la montre étanche ultime. Dotée d'une certification EN13319, elle est idéale pour les plongées jusqu'à 40 mètres et résiste à la pression de l'eau lors du jet-ski ou du surf.

La montre se transforme automatiquement en ordinateur de plongée sous l'eau, affichant la profondeur en temps réel grâce à un affichage clair et facile à lire. Elle est également compatible avec l'application Oceanic+, offrant des métriques et fonctionnalités de plongée spécialisées.

Alternatives pour les nageurs : Apple Watch Series 9 / SE

Si vous préférez une option plus abordable ou de taille différente, les modèles Apple Watch Series 9 et Watch SE sont d'excellents compagnons de piscine et d'eau. Avec plusieurs modes de natation dans l'application Workout, ces montres offrent une multitude de métriques, y compris la distance parcourue, les longueurs et le style de nage.

Choix Garmin pour les nageurs

Les montres Garmin Forerunner (965, 265, 165) sont parfaites pour le suivi de la natation en piscine, en eau libre, pour les triathlons et les Swimruns. Elles offrent des insights de haut niveau dans un design léger, avec des métriques comme la distance, la cadence, le nombre de coups et les scores SWOLF.

Huawei Watch 4 Pro : Une option robuste

La Huawei Watch 4 Pro assure un suivi fiable des tours, des calories, de la distance, de la vitesse, et plus encore, en piscine comme en plongée, grâce à sa certification EN 13319. Son design en titane et céramique, couplé à un écran AMOLED exceptionnel, en fait une montre de choix pour les nageurs exigeants.

Garmin Venu 3 : Le tout-terrain

La Garmin Venu 3 se présente comme une montre intelligente sportive offrant une gamme étendue de métriques de natation. Elle est capable de détecter les styles de nage et offre le suivi précis des longueurs ainsi que la métrique SWOLF importante pour les nageurs.

Amazfit Active : Le choix économique

L'Amazfit Active apporte une expérience de natation décente à un prix abordable. La montre détecte automatiquement la natation en piscine, offrant des métriques essentielles en temps réel grâce à son écran AMOLED adapté.

Que vous soyez un nageur occasionnel ou un plongeur expérimenté, le marché offre une large gamme de montres étanches adaptées à chaque besoin et budget. Les technologies avancées permettent non seulement de suivre vos activités aquatiques avec précision mais aussi de profiter de fonctionnalités intelligentes sous l'eau. Prenez le temps de choisir la montre qui correspond le mieux à vos attentes pour une expérience de natation améliorée.