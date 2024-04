Plongez dans le monde des montres de plongée avec la nouvelle Doxa Sub 200T : 39mm de pur style !

L'univers des montres de plongée accueille un nouveau venu : la Doxa Sub 200T. Avec sa taille réduite et sa variété de couleurs, ce modèle est prêt à conquérir le cœur des amateurs de montres, hommes et femmes confondus, grâce à un prix attractif de 1 390 € sur bracelet en caoutchouc et 1 430 € sur bracelet grains de riz.

Une nouveauté emblématique

La Doxa Sub 200T se présente comme une innovation majeure dans la gamme de montres de plongée de Doxa. Répondant à la demande pour des montres de plus petite taille, ce modèle de 39mm offre un choix impressionnant de huit couleurs de cadran, certaines disponibles en finition mate ou sunray. L'option entre un bracelet en caoutchouc FKM ou un bracelet grains de riz ajoute une touche de personnalisation supplémentaire pour les amateurs de montres à la recherche d'une pièce unique.

Variété de couleurs : Noir, bleu clair, jaune, bleu marine, et le vert foncé Sea Emerald en exclusivité sunray.

Des spécifications à la hauteur

Les montres Doxa Sub 200T ne sont pas seulement attrayantes visuellement; elles sont également conçues pour répondre aux exigences des plongeurs. Avec une résistance à l'eau de 200 mètres, un verre saphir anti-reflet et une couronne vissée, chaque détail a été pensé pour offrir performance et durabilité. Le mouvement automatique Sellita SW200-1, avec une réserve de marche de 38 heures, garantit une précision et une fiabilité exceptionnelles sous l'eau comme à terre.

Résistance à l'eau de 200m : Pour les aventures sous-marines sans compromis.

Un design pensé pour tous

La Doxa Sub 200T brise les codes en s'adressant aussi bien aux hommes qu'aux femmes, une première depuis les années 70. Sa taille de 39mm en fait une montre contemporaine idéale pour tous les poignets, tandis que la diversité des couleurs et des matériaux de bracelet assure une adaptabilité à chaque style et occasion.

Taille contemporaine : Parfait pour les hommes et les femmes modernes.

Accessibilité et choix

Proposée à un prix débutant à 1 390 € pour la version sur bracelet en caoutchouc FKM et 1 430 € pour le modèle sur bracelet grains de riz, la Doxa Sub 200T est une offre alléchante pour quiconque cherche une montre de plongée de qualité supérieure à un prix accessible. Les 13 options de cadran et les deux choix de bracelet signifient qu'il y a une Doxa Sub 200T pour chaque goût et chaque budget.

Prix attractifs : Une entrée abordable dans le monde des montres de plongée de luxe.

La Doxa Sub 200T marque une nouvelle étape dans l'évolution des montres de plongée, offrant une combinaison parfaite de fonctionnalité, de style et d'accessibilité. Avec son design adapté à tous les poignets et sa palette de couleurs variées, elle est prête à devenir un classique instantané pour les amateurs de montres. Ne manquez pas de découvrir cette merveille horlogère qui promet de s'adapter à chaque aventure, sous l'eau ou au quotidien.