Plongez dans le bleu: La Fortis Novonaut N-42 Cobalt Blue, une merveille d’horlogerie spatiale!

Une nouvelle ère s'annonce pour les amateurs d'horlogerie spatiale avec le lancement de la Fortis Novonaut N-42 Cobalt Blue Edition. Alliant tradition et modernité, cette création horlogère est destinée à marquer les esprits.

L'Héritage Cosmonaute Réinventé

La série Fortis Novonaut est pensée comme l'héritière thématique de la célèbre gamme Fortis Cosmonaut, ayant accompagné les astronautes, notamment au sein du programme spatial russe. La montre B-42 Official Cosmonaut, produite pendant 30 ans, se voit ainsi métamorphosée en un modèle résolument moderne tout en conservant son ADN de montre-outil mécanique robuste et centrée sur l'instrumentation. Le modèle F2040012 Fortis Novonaut N-42 se décline en édition Cobalt Blue ou en une version au cadran noir plus classique.

L'évolution vers la collection Novonaut s'est faite progressivement chez Fortis, avec l'introduction récente de nouveaux composants tels que le boîtier, le bracelet et le mouvement. Le cadran constitue la principale innovation de ce modèle, faisant partie intégrante des trois grandes collections de montres pilotes de la marque : Fleiger au style légèrement rétro, Stratoliner à l'allure futuriste et maintenant Novonaut, inspirée par notre époque contemporaine.

Un Mouvement Exclusif Testé dans la Stratosphère

Calibre automatique WERK 17 exclusif à Fortis

Remplacement du mouvement ETA Valjoux 7750 utilisé dans les modèles historiques

Chronographe à roue à colonnes de 12 heures avec complications jour/date

Réserve de marche de 60 heures

Ce calibre a été lancé avec le modèle Stratoliner et a même été envoyé aux confins de l'espace pour y être testé. Outre sa fiabilité éprouvée durant nos tests, il offre une action très agréable sur les poussoirs du chronographe. Le mouvement est visible à travers un fond transparent orné d'une fusée stylisée pour un effet amusant.

Un Design Imposant Mais Élégant

Certains trouveront probablement la Novonaut N-42 trop imposante. Avec un boîtier large et un bracelet volumineux, elle s'adresse clairement à ceux qui recherchent une présence affirmée au poignet. Toutefois, des rumeurs indiquent que des tailles plus réduites seraient envisagées par Fortis. Actuellement annoncée avec un diamètre de 42 mm (44 mm avec la lunette), cette pièce est conçue comme un véritable tank pour les amateurs d'architecture horlogère robuste.

Avec son étanchéité jusqu'à 200 mètres, son verre saphir plat traité antireflet et sa lunette tournante bidirectionnelle en céramique bleue luminescente, elle ne fait aucun compromis sur la qualité.

Un Cadran Bleu Métallique Captivant

Le cadran est une véritable réussite esthétique. Bien que ce ne soit pas l'instrument parfait sur plan fonctionnel, il séduit par son originalité visuelle. Les aiguilles sont optimisées pour une lisibilité maximale grâce à leur proximité avec les marqueurs temporels. Des détails tels que la taille réduite du texte des guichets jour/date contribuent à son élégance distinctive.

Livrée avec le bracelet « block », cette montre peut également être équipée d'un bracelet en caoutchouc bleu assorti au cadran. Cependant, il convient de choisir entre ces deux options lors de l'achat car elles ne sont pas incluses ensemble par défaut.

Système Ajustable mais Outil Spécialisé Requis

L'ajustement ou le retrait du bracelet nécessite l'utilisation d'un tournevis spécifique fourni par Fortis – bien que deux soient recommandés pour plus de facilité – et peut présenter une difficulté si on n'est pas équipé adéquatement. Heureusement, le bracelet intègre un système micro-ajustable fort appréciable pour assurer un confort optimal au porteur.

Avec son prix situé aux alentours de 5 250 euros (bracelet Block), cette montre n'est certes pas accessible à tous les budgets mais justifie son coût par ses caractéristiques haut de gamme et son design unique.Forte personnalité et charme indéniable, tel pourrait être le résumé du nouveau visage offert par la maison Fortis à travers cette Novonaut N-42 Cobalt Blue Edition.