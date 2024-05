Plongée en profondeur avec la Casio G-Shock Frogman MRG-BF1000B-1A : une révolution en titane

Découvrez la nouvelle édition de la Frogman de G-Shock, un modèle qui repousse les limites de la robustesse avec son bracelet en titane et sa conception hautement durable.

Un design audacieux et fonctionnel

La nouvelle Frogman MRG-BF1000B-1A présente un design qui marie esthétique et fonctionnalité. Ce modèle, avec son imposant boîtier de 49,7 mm x 56 mm x 18,6 mm, est construit pour résister aux chocs les plus extrêmes et offrir une fonctionnalité optimale sous l'eau, le tout en étant fabriqué en titane renforcé par un revêtement en DLC (Diamond-Like Carbon) pour une durabilité accrue. Sa couronne et ses boutons-poussoirs en titane assurent une étanchéité et une résistance aux chocs améliorées.

Boîtier en titane avec traitement de durcissement et revêtement DLC

Protection supérieure contre les chocs avec pièces en fluoro caoutchouc

Étanchéité garantie jusqu'à 200 mètres

Un cadran riche en fonctionnalités

Le cadran de la Frogman offre une lisibilité exceptionnelle dans toutes les conditions. Les grandes aiguilles et les indices sont traités avec une matière lumineuse qui brille en bleu dans l'obscurité, permettant une utilisation optimale même sous l'eau. Outre l'affichage de l'heure, le cadran intègre des sous-cadrans fonctionnels et un guichet de date, sans oublier les textes décoratifs qui soulignent ses capacités de plongée conformes à la norme ISO 6425.

Grandes aiguilles et indices luminescents pour une visibilité en conditions de faible luminosité

Guichet de date stratégiquement placé

Conformité à la norme de plongée ISO 6425

Technologies avancées intégrées

Le module Casio No. 5702 équipe cette Frogman, offrant des fonctionnalités telles que le chronomètre, la minuterie, l'alarme, le calendrier automatique, l'affichage du temps mondial, et un rétroéclairage LED. De plus, elle intègre la technologie Tough Solar pour un rechargement par lumière solaire, ainsi que la connectivité Bluetooth pour une synchronisation facile avec un smartphone, augmentant ainsi son utilité pratique pour les plongeurs modernes.

Recharge solaire et réglage automatique de l'heure via radio (Multi Band 6)

Connectivité Bluetooth pour des fonctionnalités étendues via smartphone

Fonctions spécifiques à la plongée pour mesurer et enregistrer jusqu'à 30 plongées

Expérience au poignet et considérations finales

Malgré ses dimensions généreuses, la Frogman MRG-BF1000B-1A se porte confortablement grâce à son bracelet en titane équipé d'une extension de plongée, qui s'adapte parfaitement sur une combinaison de plongée. La qualité de finition est remarquable, reflétant l'engagement de Casio à offrir des montres non seulement robustes mais également esthétiques. Vendue à un prix de 5 800 €, cette montre est un investissement pour ceux qui cherchent une montre de plongée ultra-fonctionnelle qui ne compromet ni le style ni la performance.

Bracelet en titane avec changement rapide et extension de plongée

Design qui allie robustesse et élégance moderne

Un investissement de choix pour les amateurs de montres de plongée et les collectionneurs

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter la page dédiée à la Frogman sur le site de G-Shock. Partagez également vos impressions ou votre modèle préféré de Frogman dans les commentaires ci-dessous.