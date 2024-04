Plongée dans l’univers du Breitling Super AVI B04 Chronographe GMT 46 Mosquito : l’élégance rencontre l’histoire de l’aviation !

La nouvelle montre Breitling Super AVI B04 Chronographe GMT 46 Mosquito s'inspire de l'avion De Havilland Mosquito, une merveille technologique de l'ère de la Seconde Guerre mondiale. Découvrez un garde-temps qui fusionne histoire aéronautique et innovation horlogère.

L'inspiration : le De Havilland Mosquito

Conçu durant et juste après la Seconde Guerre mondiale, le De Havilland Mosquito était un avion britannique multi-usage qui s'est distingué par sa structure principalement en bois, une réponse ingénieuse à la pénurie de métal. Avec plus de 7,700 unités produites, cet avion était surnommé la « Merveille de bois » en raison de ses performances exceptionnelles qui surpassaient celles de ses concurrents métalliques.

Un hommage à travers le temps

Le Breitling Super AVI B04 Chronographe GMT 46 Mosquito rend hommage à ce formidable avion. Bien que la montre elle-même ne soit pas en bois, elle emprunte à l'esthétique et à l'esprit de l'aéronef avec ses fonctionnalités diverses et ses caractéristiques distinctives des montres de pilotes Breitling.

Le département d'aviation de Breitling

Dès les années 1930, le département d'aviation Breitling s'est fait un nom en développant des horloges de cockpit de précision pour l'aviation naissante. Cette expertise s'est poursuivie avec l'introduction de la montre de pilote Référence 765 AVI en 1953, précurseur de nombreux autres modèles, et qui a rapidement conquis le cœur des aviateurs.

Référence 765 AVI inspirant de nombreux modèles

Renommée parmi les pilotes comme la montre « Co-Pilote »

Un design qui impose

La taille du Super AVI est signifiante, avec un diamètre de 46,31 mm et une hauteur de 16,32 mm. Malgré ces dimensions imposantes, elle reste confortable à porter grâce à ses cornes courbées vers le bas et son bracelet en cuir robuste mais souple, orné de coutures contrastées qui apportent un frisson d'adrénaline caractéristique des montres de pilotes.

Technologies avancées et fonctionnalités

Le Calibre B04, un mouvement de manufacture, anime cette montre. Il est reconnu pour sa réserve de marche de 70 heures et sa capacité à gérer plusieurs fuseaux horaires avec précision. De plus, le modèle inclut des fonctions telles que l'affichage GMT et la fonction chronographe, tout en restant étanche jusqu'à 100 mètres.

Mouvement automatique Calibre B04 avec réserve de 70 heures

Étanche jusqu'à 100 mètres et certifié chronomètre

Fonctionnalité de plusieurs fuseaux horaires

Une lisibilité exemplaire

Le cadran noir mat du Breitling Super AVI est facile à lire, avec de grands chiffres arabes et des index géométriques lumineux dans le noir. La configuration tricompax des sous-cadrans, avec une fenêtre de date intégrée au compteur de 12 heures à 6 heures, assure une lisibilité et une fonctionnalité maximales, même dans des conditions de faible luminosité.

Célébration d'une histoire riche

En choisissant le Super AVI B04 Chronographe GMT 46 Mosquito, les amateurs de montres ne célèbrent pas seulement l'innovation horlogère, mais aussi l'histoire d'une des constructions aériennes les plus polyvalentes et rapides de son époque. Ce modèle est plus qu'une montre, c'est un hommage à l'esprit d'innovation et à l'audace qui caractérisaient le De Havilland Mosquito.