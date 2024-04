Plongée dans le passé : le retour triomphant de la Bulova “Mil-ships-W-2181”, montre de plongée militaire

Dans un hommage vibrant à son héritage, Bulova réintroduit deux variantes de sa montre de plongée prototype des années 1950, conçue pour la Marine américaine. Ces rééditions, précieusement conservées dans les archives de Bulova, offrent une fenêtre sur l'histoire riche et les spécifications rigoureuses de l'époque.

Un héritage revisité

La série « Archive » de Bulova s'enrichit avec la réédition de l'une des pièces les plus rares de la marque : une montre de plongée militaire à remontage manuel de la fin des années 1950 qui n'avait jamais été produite en série. Ces modèles, conçus à l'origine pour devenir la montre de plongée standard de la marine américaine, avaient été développés pour répondre aux spécifications de résistance à l'eau du Bureau of Ships, sous le code MIL-SHIPS-W-2181.

Les montres, testées pour leur étanchéité jusqu'à une profondeur de 120 mètres, devaient inclure un indicateur d'humidité et offrir une excellente lisibilité dans l'obscurité.

Le design incluait également une lunette bidirectionnelle spéciale, qui ne pouvait être tournée qu'en étant pressée, pour éviter les réglages accidentels.

Des tests rigoureux pour une fiabilité éprouvée

Les prototypes avaient été livrés en 1958 pour subir des tests rigoureux destinés à assurer leur performance sous l'eau. Bien que certains modèles aient initialement présenté des traces d'humidité, des ajustements avaient été réalisés pour améliorer leur étanchéité. Finalement, les tests avaient conclu à la nécessité de modifications supplémentaires pour répondre parfaitement aux exigences militaires, ce qui avait retardé l'adoption officielle de la montre.

En dépit de ces défis, la réédition actuelle bénéficie des améliorations technologiques de Bulova, garantissant une montre non seulement fidèle à l'esthétique originale mais aussi améliorée en termes de fonctionnalités.

Caractéristiques techniques et esthétiques

La réédition de la Bulova « Mil-ships-W-2181 » se distingue par son boîtier de 41 mm avec finition sablée et sa résistance à l'eau jusqu'à 200 mètres. Le cristal de saphir bombé et les aiguilles de style cathédrale renforcent son allure vintage, tandis que son fond de boîtier vissé met en avant un casque de plongée gravé, aligné avec précision.

La version limitée propose un matériau luminescent plus abondant sur le cadran et la lunette, ainsi qu'une étiquette « Swiss Made » justifiant ainsi son prix plus élevé.

La version standard, plus accessible, est équipée d'un mouvement automatique Miyota et offre une simplicité élégante à un prix attractif.

Un futur classique ?

Malgré la compétition féroce des modèles historiques et contemporains, les rééditions de Bulova « Mil-ships-W-2181 » se positionnent comme des pièces de collection uniques, offrant une plongée non seulement sous l'eau mais aussi dans le temps. Elles incarnent un mélange réussi d'histoire militaire et de savoir-faire horloger, capturant l'essence d'une époque tout en répondant aux attentes modernes de fiabilité et de style.

Cette initiative de Bulova ne manquera pas de séduire les amateurs de montres vintage et militaires, prouvant une fois de plus que le passé peut être revisité avec succès pour créer des classiques de demain. L'histoire de la « Mil-ships-W-2181 » est un témoignage vibrant de la quête incessante de perfection et de précision, une tradition que Bulova continue d'honorer avec cette remarquable réédition.