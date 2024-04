Plongée au cœur des nouveautés aéronautiques de Laco : découvrez les montres de pilote révolutionnaires !

En ce début d'année 2024, Laco, la marque allemande emblématique, repousse les limites de l'innovation avec le lancement de quatre nouvelles éditions de ses montres de pilote, Ulm et Würzburg. Hommage vibrant aux villes allemandes éponymes, ces chefs-d'œuvre horlogers, disponibles en diamètres de 39mm et 42,5mm, définissent de nouveaux standards de précision et d'élégance.

Une innovation ancrée dans l'histoire

Au fil des années, Laco s'est imposée comme une référence incontournable dans le monde de l'horlogerie, grâce à ses montres de pilote qui allient performance et esthétique. 2024 marque un tournant décisif avec l'introduction des modèles Ulm et Würzburg, conçus pour les amateurs de montres avec une passion pour l'aviation. Chaque montre, avec son boîtier en acier inoxydable et sa résistance à l'eau de 100 mètres, est une fenêtre ouverte sur l'excellence et la tradition horlogère allemande.

Des mouvements traditionnels au cœur de l'innovation

Les modèles de 39mm sont animés par le mouvement Sellita SW261, tandis que les versions plus imposantes de 42,5mm bénéficient du mouvement ETA/Unitas 6498-2, une rareté dans le monde horloger actuel. Ces mouvements ne sont pas seulement reconnus pour leur fiabilité et précision; ils sont également appréciés pour leur esthétique, avec des vis bleuies, du perlage et des Côtes de Genève.

Un design inspiré de l'histoire avec une touche de modernité

Les quatre modèles arborent un cadran de pilote noir, inspiré des instruments de navigation historiques, avec des chiffres, des index et des aiguilles revêtus de Superluminova pour une lisibilité optimale. Les modèles Ulm se distinguent par un agencement classique de type A, tandis que les Würzburg offrent une disposition de type B, avec les heures dans un cercle intérieur et les minutes mises en avant sur une échelle extérieure. Les secondes subsidiaires, quant à elles, sont fièrement affichées à 6 heures.

L'élégance au poignet

Chacun des modèles Ulm et Würzburg est monté sur un bracelet en cuir marron, alliant confort et style. Avec un prix de vente suggéré d'environ 1 260 € pour les modèles Ulm et 1 655 € pour les Würzburg, Laco offre une opportunité unique de posséder une pièce d'exception qui allie histoire, performance et design.

En conclusion, Laco réaffirme son engagement envers l'excellence et l'innovation avec le lancement des montres de pilote Ulm et Würzburg. Ces nouveautés, véritables joyaux de la couronne horlogère allemande, sont destinées à captiver les cœurs des amateurs de montres classiques et connectées, tout en élevant l'expérience de port à de nouveaux sommets d'élégance et de performance. Ne manquez pas l'occasion de découvrir ces merveilles de précision et de tradition, témoins d'un savoir-faire horloger sans égal.