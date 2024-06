Plongée au Coeur de la Doxa SUB 300 Beta : La Montre de Plongée Iconique Révèle son Côté Raffiné

Doxa, célèbre pour ses montres de plongée au boîtier coussin, présente la SUB 300 Beta, une déclinaison plus élégante et affinée de son modèle phare. Découvrons ensemble les secrets de cette montre qui allie performance et raffinement.

Un boîtier coussin emblématique, revisité avec subtilité

Fidèle à l’esthétique emblématique de la maison Doxa, la SUB 300 Beta arbore un boîtier coussin en acier inoxydable 316L de 42,5 mm de diamètre. Cependant, avec une épaisseur de seulement 11,95 mm, elle se distingue par un profil plus fin que celui des collections SUB 300 et SUB 300T. Ce design épuré confère à la montre une allure plus discrète et sophistiquée, tout en préservant son ADN de véritable outil de plongée, comme en témoigne son étanchéité à 300 mètres.

Une lunette en céramique et un cadran texturé pour une touche d’élégance

L’une des particularités de la SUB 300 Beta réside dans sa lunette en céramique unidirectionnelle, dotée de l’échelle de décompression brevetée par Doxa. Cette matière high-tech apporte une touche de raffinement à la montre, tout en assurant une excellente résistance aux rayures et à l’usure. Les index de profondeur colorés contrastent avec la sobriété monochrome de la lunette, apportant une subtile touche de couleur.

Le cadran de la SUB 300 Beta se pare d’une finition soleil et d’une texture guillochée aux motifs ondulatoires horizontaux. Ce travail minutieux confère à la montre un aspect plus dynamique et raffiné, jouant avec les reflets de la lumière. Les index luminescents et l’imposante aiguille des minutes assurent une lisibilité optimale, tandis que le guichet de date à 3 heures complète l’ensemble.

Un mouvement automatique éprouvé et une garantie de fiabilité

Au cœur de la Doxa SUB 300 Beta bat le calibre Sellita SW200, un mouvement automatique réputé pour sa robustesse et sa précision. Avec sa fréquence de 28 800 alternances par heure et sa réserve de marche d’environ 38 heures, ce mouvement est un choix pragmatique et fiable pour une montre de plongée à trois aiguilles.

Un bracelet et un caoutchouc assortis pour une polyvalence maximale

La SUB 300 Beta est proposée avec un bracelet en acier inoxydable à mailles « grains de riz » ou un bracelet en caoutchouc FKM assorti à la couleur du cadran. Si les proportions du bracelet et du fermoir peuvent paraître un peu imposantes par rapport au boîtier, leur construction solide et leur confort au porter restent indéniables. Le bracelet en caoutchouc, quant à lui, offre une alternative pratique et esthétique pour les activités nautiques.

Avec la SUB 300 Beta, Doxa réussit le pari d’offrir une version plus raffinée de son modèle le plus emblématique, sans pour autant trahir son essence de véritable montre de plongée. Proposée à partir de 2 250 $ sur bracelet caoutchouc et 2 290 $ sur bracelet acier, cette montre séduira les amateurs de montres de plongée en quête d’un modèle alliant performance et élégance. Une belle réussite pour Doxa, qui prouve une fois de plus son savoir-faire en matière de montres subaquatiques !