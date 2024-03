Pixels Watch 3 de Google : la rumeur gonfle à l’approche de la date de sortie

Alors que la sortie de la Google Pixel Watch 3 n'est attendue qu'à la fin de 2024, les spéculations et fuites à son sujet se multiplient déjà. Voyons ensemble tout ce que nous savons jusqu'à présent sur cette troisième génération attendue de montre connectée par Google.

Date de sortie supposée de la Google Pixel Watch 3

Google a su se montrer relativement constant dans le calendrier de lancement de ses précédentes générations de montres connectées. Tant le modèle original que le Pixel Watch 2 ont été annoncés la première semaine d'octobre, pour une sortie la semaine suivante. Selon cette logique, la Pixel Watch 3 devrait être annoncée aux alentours des 2 et 3 octobre, pour un lancement potentiel le 10 octobre 2024. Tout changement officiel ou indice lors de l'événement ‘Made by Google' plus tard dans l'année, ou une éventuelle apparition lors du Google I/O au printemps, sera crucial à surveiller.

Faut-il attendre la Google Pixel Watch 3 ?

À plus de six mois de sa potentielle sortie, il est actuellement prématuré de recommander d'attendre la Pixel Watch 3. La Pixel Watch 2 reste une option de qualité supérieure dans l'écosystème Wear OS, promettant de rester à jour pendant plusieurs années. Toutefois, si vous attendez une fonctionnalité spécifique, comme une taille de boîtier plus grande, il pourrait être judicieux de tenir compte des rumeurs actuelles.

Combien coûtera la Google Pixel Watch 3 ?

Google a jusqu'à présent maintenu un standard de prix pour ses précédentes générations de montres connectées, et rien n'indique qu'il s'en écartera pour la Pixel Watch 3. Nous pouvons donc nous attendre à un prix de départ aux alentours de 349 €, voire 399 € pour l'édition LTE. Reste à voir si Google proposera une nouvelle taille de boîtier ou modifiera les caractéristiques, ce qui pourrait influencer le prix de lancement.

Les dernières rumeurs sur la Google Pixel Watch 3

Bien que lointain, le lancement de la Pixel Watch 3 commence à se dessiner à travers quelques brevets et fuites.

Tailles de boîtier supplémentaires : La possibilité d'une Pixel Watch 3 en 45 mm, en plus du modèle 41 mm standard, s'annonce prometteuse pour ceux en quête d'un plus grand écran.

Intégration de Wear OS 5 : Des changements majeurs dans le software pourraient être à l'horizon avec l'introduction potentielle de Wear OS 5.

Bord tactile : L'utilisation novatrice de la bordure pour des actions de contrôle offrirait une interaction plus riche et pourrait supplanter la nécessité d'un bouton latéral et d'une couronne.

Contrôle gestuel : La Pixel Watch 3 pourrait bien incorporer une technologie de contrôle gestuel avancée, permettant de réduire les interactions directes avec l'écran.

Amélioration du déverrouillage par montre : Avec l'inclusion possible de l'ultra-wideband (UWB), la fonctionnalité Watch Unlock pourrait devenir plus rapide et fiable.

À quoi s'attendre pour la Pixel Watch 3 ?

Dans l'attente de la Google Pixel Watch 3, il est clair que Google vise des avancées tant sur le plan esthétique que fonctionnel. Entre la possibilité de tailles de boîtier supplémentaires, l'introduction de nouvelles technologies de contrôle et l'évolution de Wear OS, la prochaine génération promet d'apporter son lot d'innovations. En tant qu'amateurs de technologie, nous restons impatients de découvrir les officialisations et de voir comment ces potentielles améliorations se concrétiseront dans la Google Pixel Watch 3.