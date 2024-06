Pixel Watch 3 : Les rendus volés révèlent le design de la prochaine montre Google !

Google devrait dévoiler sa Pixel Watch 3 cet automne, et les rumeurs vont bon train sur ce que nous réserve la firme de Mountain View pour sa prochaine montre connectée. Si jusqu’à présent, on s’attendait surtout à une montre légèrement plus épaisse, les rendus volés par le célèbre leaker OnLeaks nous en disent plus sur son apparence. Découvrez en exclusivité à quoi ressemblera la Pixel Watch 3 !

Un design dans la continuité de la Pixel Watch 2

D’après les images fuitées par Steve Hemmerstoffer, alias @OnLeaks sur X (anciennement Twitter), la Google Pixel Watch 3 reprend les grandes lignes esthétiques de l’excellente Pixel Watch 2. On retrouve ainsi :

Le même écran circulaire de 1,2 pouce de diamètre

Un boîtier noir associé à un bracelet assorti

La couronne rotative emblématique des montres Pixel

Bref, à première vue, difficile de distinguer la Pixel Watch 3 de sa grande sœur. Google semble avoir trouvé la recette gagnante avec la Pixel Watch 2 et ne souhaite pas bousculer une formule qui a fait ses preuves.

Quelques différences subtiles à prévoir

En y regardant de plus près, les rendus 3D révèlent tout de même quelques petites différences par rapport à la précédente itération :

Un boîtier légèrement plus épais : 14 mm contre 12 mm pour la Pixel Watch 2

Un brevet déposé par Google pour une montre sans boutons, uniquement contrôlée par des gestes

La probable conservation des deux boutons physiques de part et d’autre de la couronne

Cette épaisseur supplémentaire pourrait s’expliquer par l’intégration d’une batterie plus généreuse, mais aussi par les progrès de Wear OS 5 en termes d’autonomie. De quoi gommer l’un des rares défauts de la Pixel Watch 2 ?

Deux tailles au programme, comme chez Apple et Samsung ?

Autre rumeur persistante concernant la Pixel Watch 3 : l’arrivée d’une déclinaison plus grande aux côtés du modèle 41 mm « classique ». Une Pixel Watch 3 Pro en quelque sorte, qui adopterait les mensurations suivantes selon OnLeaks :

40,79 x 40,73 x 14 mm pour la version 41 mm

Environ 45 mm pour le modèle « Pro », si Google suit la tendance initiée par Apple et Samsung

Cette version plus imposante permettrait à Google de séduire une nouvelle clientèle, notamment masculine, en quête d’une montre à la fois élégante et affirmée. Reste à savoir si cette Pixel Watch 3 Pro se distinguera par d’autres caractéristiques (autonomie, matériaux premium…) ou simplement par sa taille d’écran.

Quid du prix et de la date de sortie ?

Si les fuites se multiplient concernant le design de la Pixel Watch 3, on en sait moins sur son positionnement tarifaire. Pour rappel, la Pixel Watch 2 était proposée à partir de 349€ pour la version Bluetooth, et 399€ pour la déclinaison 4G.

On peut s’attendre à des tarifs similaires pour la Pixel Watch 3 « classique », mais qu’en sera-t-il de l’hypothétique version Pro ? Difficile à dire en l’absence d’informations fiables à ce sujet.

Même flou artistique concernant la date de présentation officielle de la Pixel Watch 3. Traditionnellement, Google dévoile ses nouveautés hardware à l’automne, en même temps que ses smartphones Pixel. Un lancement en octobre, comme pour la Pixel Watch 2 l’an dernier, semble donc l’hypothèse la plus probable.

En attendant d’en savoir plus, ces rendus volés nous donnent un premier aperçu alléchant de la Pixel Watch 3. Certes, Google ne semble pas révolutionner la recette, mais plutôt peaufiner une formule déjà convaincante. De quoi permettre à la firme de véritablement s’imposer sur le marché très concurrentiel des montres connectées ? Réponse dans quelques mois !