Piaget lance sa première montre-bracelet sous le nom d’Andy Warhol

Pour clôturer les célébrations de son 150ème anniversaire, Piaget présente une montre exclusive sous le nom d’Andy Warhol, symbolisant une nouvelle ère de collaboration officielle avec la Fondation Andy Warhol. Ce modèle unique, le « Andy Warhol Clou de Paris », revisite un classique de la Maison et met en avant l’esprit audacieux et intemporel de l’artiste iconique.

Une collaboration sous le signe de l’art et de l’audace

Connue pour son association avec des figures emblématiques de l’art et du design, Piaget s’allie officiellement avec la Fondation Andy Warhol pour les arts visuels pour créer cette montre d’exception. Ce modèle est la première montre-bracelet à être lancée sous le nom d’Andy Warhol, marquant une étape importante dans l’histoire de la Maison suisse. L’esprit de cette collaboration se veut un hommage à la créativité sans limites de Warhol et à son lien particulier avec Piaget, qui partage son goût pour l’originalité et l’avant-garde.

Le modèle Clou de Paris revisité avec un cadran en météorite bleue

La montre Andy Warhol Clou de Paris arbore un boîtier de 45 mm en forme coussin, inspiré du modèle iconique Black Tie de Piaget, une montre autrefois portée par Warhol lui-même. Ce garde-temps se distingue par un cadran en météorite bleue, une matière rare et précieuse qui confère une dimension céleste et unique à la montre. Le cadran texturé s’intègre parfaitement au boîtier en or blanc, évoquant à la fois l’héritage joaillier de la Maison et l’audace artistique de Warhol.

Le motif « Clou de Paris », subtilement incrusté dans le boîtier, ajoute une touche d’élégance classique tout en reflétant la lumière. Sa finition soignée a nécessité plus de dix mois de travail dans les Ateliers de l’Extraordinaire de Piaget, pour atteindre un effet de brillance et de profondeur inégalé.

Un mouvement Manufacture 501P1 et un bracelet en alligator

Au-delà de son esthétique soignée, la montre est animée par le mouvement 501P1 Manufacture, garantissant la précision et la fiabilité caractéristiques de Piaget. Ce mouvement est accompagné d’un bracelet en alligator bleu foncé qui complète parfaitement le cadran en météorite, renforçant l’identité visuelle de la montre.

Un service de personnalisation pour un modèle unique

Pour les collectionneurs et amateurs d’horlogerie désireux de posséder une montre véritablement personnelle, Piaget propose un service sur mesure pour ce modèle Andy Warhol Clou de Paris. Les clients peuvent ainsi choisir parmi une sélection de dix cadrans en pierre ornementale, différents bracelets en cuir, ainsi que plusieurs options de matériau pour le boîtier et les aiguilles. Cette option de personnalisation permet à chacun de créer une pièce qui reflète leur style et leur attachement à l’univers artistique de Warhol.

La vision de la Fondation Andy Warhol pour cette collaboration

Michael Dayton Hermann, directeur des licences, du marketing et des ventes à la Fondation Andy Warhol, a exprimé sa satisfaction face à cette collaboration, soulignant que la montre incarne « le lien entre Warhol et Piaget, un hommage à l’ethos intemporel et iconique de l’artiste ». Ce modèle célèbre ainsi le mariage entre art et horlogerie, en rendant hommage au style et à la vision singulière de Warhol.

Avec cette montre Andy Warhol Clou de Paris, Piaget prouve une fois de plus son engagement pour l’innovation et l’excellence, offrant une création qui résonne avec l’esprit intemporel d’Andy Warhol tout en captivant les passionnés d’horlogerie et d’art contemporain.