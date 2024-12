Pharrell Williams met aux enchères une montre Richard Mille signée : une pièce exceptionnelle à découvrir

Pharrell Williams, artiste de renom et entrepreneur visionnaire, propose aux enchères une montre Richard Mille RM 65-01 signée de sa main. Cette pièce unique, mise en vente sur sa plateforme Joopiter, attire déjà l’attention des amateurs de montres de luxe et des collectionneurs avertis.

Un modèle Richard Mille qui incarne l’excellence

Pharrell Williams, célèbre pour son sens de l’esthétique et ses collaborations avant-gardistes, met en avant une montre d’une rare élégance. La Richard Mille RM 65-01 qu’il propose se distingue par son bracelet rouge audacieux et la signature gravée sur le fond du boîtier, éléments qui lui confèrent une identité unique.

Conçue en or rose 18 carats, cette montre illustre le savoir-faire exceptionnel de Richard Mille. Avec plus de 600 composants, elle intègre un chronographe à rattrapante, une complication horlogère reconnue pour sa complexité. Le mouvement interne, le calibre RMAC4, utilise un système de remontage automatique rapide et atteint une fréquence de 36 000 vibrations par heure, garantissant une précision impressionnante.

Cinq années de recherche pour une prouesse technologique

La RM 65-01, dévoilée en 2020, est le résultat de cinq années de développement intensif. Ses caractéristiques hors normes en font une référence dans le monde de l’horlogerie :

Un mouvement squelette basé sur le calibre Vaucher VMF 6710, synonyme de performance et d’innovation.

Une utilisation innovante du Carbon TPT , un matériau ultra-résistant emblématique des créations Richard Mille.

, un matériau ultra-résistant emblématique des créations Richard Mille. Une fréquence de fonctionnement élevée (5 Hz), offrant une précision accrue.

Ce modèle incarne l’excellence technique et témoigne de la capacité de la marque à repousser les limites de l’horlogerie traditionnelle.

Une enchère exceptionnelle sur la plateforme Joopiter

La montre est actuellement proposée sur Joopiter, la plateforme exclusive de Pharrell Williams dédiée aux objets rares et emblématiques. Avec un prix de départ fixé à 320 000 dollars, cette enchère attire non seulement les passionnés de montres mais également les amateurs de design et de haute technologie.

En plus de posséder une pièce aussi remarquable, le futur acquéreur se verra offrir une expérience hors du commun par Richard Mille. Une invitation à l’un des événements VIP de la marque est incluse dans l’offre. Ces événements comprennent des rendez-vous prestigieux tels que le Rallye des Légendes ou des compétitions nautiques comme la Richard Mille Cup et les Voiles de Saint-Barth. Le gagnant pourra choisir l’événement qui correspond le mieux à son emploi du temps et profiter de cette opportunité en compagnie d’un invité.

Un engagement philanthropique derrière la vente

Les fonds récoltés lors de cette vente seront entièrement reversés à Black Ambition, une organisation créée par Pharrell Williams. Cette initiative soutient les entrepreneurs issus des communautés noires et hispaniques, contribuant ainsi à encourager l’innovation et l’entrepreneuriat dans des secteurs souvent sous-représentés.

La montre de Pharrell Williams n’est pas la seule RM 65-01 à faire parler d’elle. Par exemple, Tom Brady, légende du football américain, mettra également sa propre version de la RM 65-01 en vente lors de la collection “The GOAT Collection” organisée par Sotheby’s. Estimée entre 250 000 et 450 000 dollars, cette montre ne porte cependant pas la signature de son ancien propriétaire. Cela confère à la pièce de Pharrell un avantage indéniable, renforçant son attrait auprès des collectionneurs.

Une montre qui dépasse le simple objet de collection

Acquérir cette montre, c’est bien plus que s’offrir un accessoire de luxe. C’est investir dans une pièce qui combine innovation technologique, design audacieux et une dimension artistique unique. Les caractéristiques exceptionnelles de la RM 65-01, alliées à la signature de Pharrell Williams, en font un objet de collection recherché.

Les passionnés et les investisseurs sauront reconnaître la rareté et la valeur de cette montre. Entre son design unique, ses avancées technologiques et l’expérience exclusive qui l’accompagne, elle s’inscrit comme une pièce emblématique dans l’univers de l’horlogerie de luxe.

Cette enchère offre une occasion exceptionnelle de posséder un objet alliant art, technologie et engagement social. Une opportunité à ne pas manquer pour tous les amateurs d’horlogerie et de design.