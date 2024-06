Peut-on remplacer sa montre connectée par une bague intelligente ?

Remplacer une smartwatch par une smart ring pourrait vous aider à réduire l’encombrement, mais devrez-vous pour autant trop sacrifier en termes de fonctionnalités ? On fait le point.

Les smart rings, des traqueurs de santé miniatures et endurants

Les bagues connectées offrent un suivi de santé avancé dans un format miniature, avec une autonomie étendue. Parfaites pour un monitoring quotidien de l’activité physique, elles excellent notamment dans l’analyse du sommeil. Vous pouvez ainsi laisser votre montre au repos la nuit tout en continuant à tracker la qualité de vos nuits.

Un suivi de santé complet : rythme cardiaque, taux d’oxygène dans le sang, détection automatique des exercices…

Une autonomie qui rivalise avec les bracelets d’activité et surpasse largement la plupart des smartwatches

Les montres connectées gardent une longueur d’avance

Malgré leurs atouts, les bagues connectées restent plus limitées que les smartwatches. Sans surprise, un plus grand gabarit permet d’intégrer davantage de fonctionnalités, à commencer par la présence d’un écran.

L’absence d’écran sur les smart rings a des conséquences majeures en termes d’usage et de possibilités :

Pas de notifications ni d’interactions comme sur une montre (répondre aux messages, lire ses notifications…)

Moins de motivation à bouger, car il faut sortir son téléphone pour consulter ses stats, là où un coup d’œil au poignet suffit avec une montre

Au-delà de l’écran, les montres embarquent aussi des capteurs plus grands et précis, pour des analyses plus poussées (ECG, température corporelle…) et des données d’activité plus détaillées (longueur de foulée, allure maximale…).

Les smart rings misent sur le minimalisme et le confort

Si les smartwatches sont globalement plus puissantes et riches en fonctions, les bagues connectées ont leurs propres atouts axés sur la portabilité et la praticité :

Un format discret et léger , qui se fait oublier et s’accorde avec tous les styles, du plus casual au plus habillé

, qui se fait oublier et s’accorde avec tous les styles, du plus casual au plus habillé Une approche épurée centrée sur l’essentiel, en particulier le suivi du sommeil, sans submerger l’utilisateur de données trop complexes

centrée sur l’essentiel, en particulier le suivi du sommeil, sans submerger l’utilisateur de données trop complexes Une autonomie d’environ une semaine, idéale pour les voyageurs souhaitant s’encombrer au minimum

Bague ou montre, faut-il vraiment choisir ?

En l’état, les smart rings ne sont clairement pas prêtes à endosser tous les rôles d’une montre connectée évoluée. Leur potentiel plus limité et l’absence d’écran restreignent leurs cas d’usage. Les aficionados de smartwatches risquent de les trouver trop light comme substitut à leur montre. Mieux vaut les envisager comme un appareil complémentaire.

Cela dit, si vous utilisez votre montre connectée essentiellement comme un podomètre amélioré, pour garder un œil sur votre rythme cardiaque ou la qualité de votre sommeil, une bague connectée sera sans doute un excellent choix pour réduire l’encombrement au poignet tout en conservant un suivi basique de votre santé. Un accessoire minimaliste et pratique pour toute personne soucieuse de son bien-être au quotidien.