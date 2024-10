Perrelet dévoile ses nouvelles Turbine Ice Blue : un vent de fraîcheur souffle sur l’horlogerie de luxe !

La maison horlogère Perrelet s’apprête à créer l’événement lors du prestigieux salon WatchTime New York 2024. Au programme : la présentation en avant-première de deux nouveaux modèles glacés qui risquent bien de faire fondre les amateurs de belle horlogerie. Plongée au cœur de ces créations uniques qui allient technicité et esthétique raffinée.

WatchTime New York 2024 : le rendez-vous incontournable des passionnés d’horlogerie

Du 18 au 20 octobre 2024, le Gotham Hall de Manhattan va vibrer au rythme des tic-tac les plus prestigieux de la planète. L’événement WatchTime New York réunira plus de trente-cinq marques de renom pour présenter leurs dernières créations à des milliers de collectionneurs et d’amateurs éclairés. Dans ce concert horloger, Perrelet compte bien faire entendre sa petite musique avec deux nouvelles venues dans sa collection Turbine.

Perrelet Turbine Ice Blue : quand l’horlogerie s’inspire de la nature

Les deux nouveaux modèles Turbine Carbon Ice Blue et Turbine Titanium Ice Blue puisent leur inspiration dans un lieu emblématique des Alpes suisses : le barrage de la Grande Dixence. Cette imposante structure de béton, véritable prouesse technique, se reflète dans le design audacieux et la couleur glacée de ces garde-temps d’exception.

La signature visuelle de ces montres réside dans leur cadran équipé de la technologie turbine, marque de fabrique de Perrelet. Douze pales en aluminium anodisé tournent au moindre mouvement du poignet, créant un effet visuel saisissant. Sur le modèle Carbon, le cadran inférieur révèle un motif turbine ton sur ton bleu glacier, tandis que la version Titanium joue sur le contraste entre une turbine noire et un fond bleu glacier.

Deux modèles, deux personnalités

Si les deux montres partagent le même ADN, elles se distinguent par leur taille et leurs matériaux :

La Turbine Carbon Ice Blue :

– Boîtier de 44 mm en polycarbonate et fibre de carbone

– Lunette et fond de boîte en acier inoxydable avec revêtement DLC noir

– Cadran avec chiffres romains et arabes de style « California

La Turbine Titanium Ice Blue :

– Boîtier plus compact de 41 mm en titane de grade 2

– Revêtement DLC noir sur l’ensemble du boîtier

– Cadran avec index bâtons et turbine noire contrastant avec le fond bleu glacier

Les deux modèles bénéficient d’une étanchéité jusqu’à 100 mètres, les rendant parfaitement adaptés à un usage quotidien, même dans des conditions exigeantes.

Un mouvement de haute précision

Au cœur de ces Turbine Ice Blue bat le calibre P-331-MH, manufacturé par Soprod, une société sœur de Perrelet. Ce mouvement automatique, véritable cheval de bataille de la collection Turbine, affiche des performances solides :

– Fréquence de 28 800 alternances par heure

– Réserve de marche de 42 heures

– Double certification chronométrique COSC et Chronofiable

Le fond transparent laisse admirer la masse oscillante ajourée et rhodiée, ornée du logo Perrelet et finement brossée. Un régal pour les yeux des connaisseurs !

Un design glacé qui ne laisse pas de marbre

L’esthétique de ces nouvelles Turbine Ice Blue ne manquera pas d’attirer les regards. Le jeu de couleurs entre le bleu glacier et le noir crée un contraste saisissant, sublimé par les reflets changeants de la turbine en mouvement. Les aiguilles des heures et des minutes luminescentes, associées à une trotteuse centrale bleue et des index remplis de Super-LumiNova, garantissent une lisibilité optimale, même dans l’obscurité.

Un prix qui donne des frissons… de plaisir !

Les amateurs de belle horlogerie seront ravis d’apprendre que ces deux nouveaux modèles Perrelet Turbine Ice Blue sont d’ores et déjà disponibles. Comptez 4 900 € pour vous offrir l’un de ces bijoux technologiques, un tarif relativement accessible pour une montre de ce calibre.

L’avis de la rédaction : un vent de fraîcheur bienvenu

Avec ces nouvelles Turbine Ice Blue, Perrelet réussit le pari d’insuffler un vent de fraîcheur dans sa collection emblématique. La marque démontre une fois de plus sa capacité à allier innovation technique et design audacieux. Le choix d’une couleur bleu glacier, inspirée par la nature suisse, apporte une touche de modernité bienvenue tout en restant fidèle à l’identité visuelle forte de la collection Turbine.

La déclinaison en deux tailles et matériaux différents permet de satisfaire un large éventail d’amateurs, des plus aventuriers optant pour le modèle Carbon aux plus classiques préférant la version Titanium. Dans les deux cas, on apprécie le souci du détail et la qualité de finition, marques de fabrique de la maison Perrelet.

Si le prix de 4 900 € peut sembler élevé au premier abord, il reste compétitif au regard des prestations offertes : mouvement manufacture certifié, matériaux nobles et technologie Turbine brevetée. Ces montres s’adressent à des connaisseurs en quête d’originalité, prêts à sortir des sentiers battus de l’horlogerie traditionnelle.

En conclusion, ces nouvelles Perrelet Turbine Ice Blue ont toutes les cartes en main pour séduire les amateurs de belle horlogerie lors du salon WatchTime New York 2024. Reste à voir si ce coup de froid esthétique saura réchauffer le cœur des collectionneurs du monde entier !