Paulin Modul A « Cadran Hong Kong » pour The Armoury : une montre qui marie tradition et modernité

Découvrez la collaboration unique entre The Armoury et Paulin, offrant une réinterprétation moderne du cadran californien traditionnel. Le modèle « Hong Kong Dial » allie numéros romains et caractères chinois dans un design saisissant.

Un design qui traverse les époques

Les cadrans californiens, mélangeant chiffres romains et arabes, ont été conçus dans les années 30 pour une meilleure lisibilité. Cette année, The Armoury, entreprise de prêt-à-porter de Hong Kong/New York, s'associe à la marque horlogère écossaise Paulin pour revisiter ce concept avec une touche orientale, intégrant des caractères chinois aux côtés des chiffres romains, dans une fusion esthétique représentative de l'identité de The Armoury.

Une conception modulaire innovante

La montre Paulin Modul A « Hong Kong Dial » repose sur la base du modèle Modul A Quartz de Paulin, caractérisée par un boîtier en acier inoxydable C multi-composants avec une section interne noire et un cadre externe brossé et poli. Cette approche modulaire, signifiant littéralement « modulaire », a été développée pour permettre une adaptabilité à divers mouvements, offrant ainsi une esthétique unique et dynamique.

Quatre variations de couleur

La série propose quatre variantes : jaune, noir, bleu clair et violet. Chaque cadran présente une disposition identique, combinant numéros romains et caractères chinois, avec des formes géométriques dorées aux points cardinaux pour une touche d'originalité inattendue.

Des détails raffinés

Les aiguilles, héritées du modèle Modul A Quartz standard, ont été revisitées avec une finition brossée pour les heures et minutes, et polie miroir pour la seconde. L'absence de matériau luminescent est compensée par la taille importante des index et le traitement des aiguilles, qui captent la lumière pour améliorer la lisibilité.

Dimensions et caractéristiques techniques

Le boîtier mesure 35mm par 40mm avec une épaisseur de 8.2mm, incluant le cristal Hesalite. La couronne, située à 3 heures et signée du logo « P » de Paulin, ajoute à l'esthétique soignée de la montre. Le fond vissé présente une fenêtre transparente dévoilant le mouvement quartz suisse ETA Cal. 955.112, doté de composants bleus et dorés.

Bracelet en maille d'acier ou en daim gris

Les montres sont disponibles avec un bracelet en maille d'acier ou en daim gris, ce dernier étant choisi pour les images de cette revue. Le bracelet en daim, sans réduction de largeur, conserve ses 18mm jusqu'à la boucle, qui présente un design intéressant avec le logo Paulin et une finition brossée et polie, reflétant le traitement du boîtier.

Offrant une présence notable malgré sa taille modeste, la montre Paulin Modul A « Hong Kong Dial » pour The Armoury intègre des éléments de design ludiques sans tomber dans le piège du gadget. Proposée à 600 $, elle se distingue nettement dans le catalogue de Paulin par son apparence mesurée et son caractère unique. Disponible exclusivement chez The Armoury, cette collaboration est une véritable ode à la fusion des cultures et au design horloger.