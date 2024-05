Patek Philippe revisite son Nautilus Flyback Chronographe en or gris avec bracelet en denim – L’alliance parfaite entre tradition et modernité !

Présentée lors de l'édition 2024 de Watches & Wonders, la nouvelle Patek Philippe Nautilus Flyback Chronographe réf. 5980/60G-001 fait souffler un vent de fraîcheur sur cette collection emblématique. Avec son boîtier en or gris et son cadran opalin bleu-gris poudré, cette pièce audacieuse remplace les versions en or rouge et bicolores, qui étaient au catalogue depuis près de quatorze ans.

Un cadran bleu-gris poudré qui sublime le boîtier en or gris

Cette nouvelle Nautilus Flyback Chronographe adopte une approche résolument contemporaine et décontractée. Son cadran opalin bleu-gris, presque poudré, rappelle subtilement le bleu soleil du modèle 5811. Les aiguilles bâton classiques offrent une lisibilité optimale sur ce fond nuancé.

Boîtier en or gris de 40,5 mm de diamètre pour 12,2 mm d'épaisseur

Étanchéité jusqu'à 30 mètres

Cadran opalin bleu-gris poudré avec aiguilles bâton

Un bracelet en veau à motif denim pour une touche casual chic

Grande première pour Patek Philippe, ce nouveau modèle 5980 est proposé sur un bracelet en veau embossé d'un motif denim. Une combinaison audacieuse qui fonctionne à merveille avec la teinte du cadran et apporte une dimension casual chic à ce chronographe d'exception.

Le bracelet met également en valeur les lignes épurées du boîtier Nautilus, qui gagne en caractère lorsqu'il est porté sur un cuir.

Un mouvement haute horlogerie aux fonctions avancées

Côté mécanique, cette Nautilus Flyback Chronographe conserve ses caractéristiques techniques. Son calibre manufacture CH 28‑520 C/522, visible à travers le fond saphir, bat à la fréquence de 4 Hz et offre une réserve de marche oscillant entre 45 et 55 heures.

Doté d'une fonction flyback, ce mouvement chronographe de haute volée est complété par un compteur 60 minutes et 12 heures à 6 heures.

L'unique représentante de la famille Nautilus Flyback Chronographe

À l'heure actuelle, cette Patek Philippe Nautilus Flyback Chronographe réf. 5980/60G-001 est l'unique modèle de la collection en production. Affichée au prix de 67 000 CHF, soit environ 73 600 $ au moment de la rédaction de cet article, elle s'impose comme une pièce incontournable pour les collectionneurs en quête d'exclusivité.

Avec cette nouvelle itération audacieuse, Patek Philippe prouve une fois de plus sa capacité à se réinventer tout en restant fidèle à son ADN. La Nautilus Flyback Chronographe en or gris avec bracelet en denim incarne à la perfection l'alliance entre tradition horlogère et modernité, faisant d'elle un incontournable de la haute horlogerie contemporaine. Nul doute que les passionnés du monde entier seront séduits par cette pièce d'exception, qui fera date dans l'histoire de la manufacture genevoise !