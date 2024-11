Patek Philippe Nautilus Flyback Chronograph en or blanc : l’élégance revisitée avec un bracelet denim

Lancée en 2024 lors du salon Watches & Wonders, la nouvelle Nautilus Flyback Chronograph de Patek Philippe (réf. 5980/60G-001) se distingue par son design audacieux et moderne. Avec son boîtier en or blanc et son bracelet au motif denim, elle redéfinit le style classique de la marque, offrant une alternative raffinée aux anciennes versions en or rose ou bicolores aujourd’hui retirées.

une approche décontractée pour une montre légendaire

La Nautilus Flyback Chronograph fait partie des modèles les plus emblématiques de Patek Philippe, et cette nouvelle version affiche un look plus contemporain. Abandonnant le formalisme des matériaux traditionnels, elle adopte un boîtier en or blanc associé à un cadran opalin bleu-gris, rappelant l’effet poudré du bleu soleil de la Nautilus 5811. La couleur subtile du cadran et la texture unique du bracelet confèrent à cette montre une allure résolument moderne et originale.

Pour ce modèle, Patek Philippe a choisi des aiguilles bâton classiques qui assurent une lisibilité optimale sur le cadran. Ces détails, tout en élégance et sobriété, permettent une lecture aisée des indications, tout en renforçant l’attrait esthétique de la montre. Avec son look casual, elle parvient à combiner la sophistication horlogère avec un style décontracté, une rareté dans l’univers de la haute horlogerie.

un bracelet motif denim pour une touche audacieuse

Un des éléments les plus intrigants de cette Nautilus est son bracelet en cuir de veau embossé avec un motif denim, une première pour cette ligne. Ce choix confère à la montre une allure jeune et dynamique, un contraste saisissant avec le boîtier en or blanc. Le denim, généralement associé aux tenues décontractées, est ici revisité pour se marier parfaitement avec le luxe et la finesse du cadran opalin bleu-gris.

Le résultat est une harmonie inattendue et originale : le bracelet denim sublime l’aspect casual-chic de la montre, tout en mettant en valeur la sophistication de l’or blanc et du cadran bleu-gris. Ce choix audacieux de bracelet renforce l’identité du modèle et permet à la Nautilus Flyback Chronograph de se démarquer au sein de l’offre de Patek Philippe.

les caractéristiques techniques de la Nautilus Flyback Chronograph

Au niveau technique, la Nautilus Flyback Chronograph présente des spécifications dignes de la réputation d’excellence de Patek Philippe. Le boîtier mesure 40,5 mm de diamètre pour une épaisseur de 12,2 mm, une dimension idéale pour offrir un équilibre entre élégance et présence au poignet. Le modèle dispose également d’une étanchéité jusqu’à 30 mètres, un détail qui renforce sa polyvalence.

Son fond de boîtier en verre saphir révèle le mouvement de manufacture Calibre CH 28-520 C/522, un mouvement à haute performance opérant à une fréquence de 4 Hz (28 800 vibrations par heure). Ce calibre intègre un chronographe flyback ainsi qu’un compteur de 60 minutes et 12 heures à 6 heures, caractéristiques appréciées des amateurs de chronographes de précision.

Diamètre du boîtier : 40,5 mm

40,5 mm Épaisseur : 12,2 mm

12,2 mm Étanchéité : 30 mètres

30 mètres Mouvement : Calibre CH 28-520 C/522

Calibre CH 28-520 C/522 Réserve de marche : entre 45 et 55 heures

entre 45 et 55 heures Fréquence : 4 Hz (28 800 alternances par heure)

une édition unique pour les collectionneurs

Ce modèle représente actuellement la seule Nautilus Flyback Chronograph en production, remplaçant ainsi les versions antérieures en or rose et bicolores. Avec son prix fixé à environ 67 000 CHF, soit environ 72 000 €, elle s’adresse aux collectionneurs avertis et aux amateurs de haute horlogerie désireux d’acquérir une pièce unique et avant-gardiste.

Cette édition de la Nautilus, en raison de son design unique et de ses matériaux inédits pour la marque, promet d’attirer un public à la recherche d’un modèle différent dans le catalogue Patek Philippe, tout en conservant l’ADN de la ligne Nautilus. Le mariage du boîtier en or blanc et du bracelet au motif denim en fait une pièce phare de l’année 2024.

un modèle alliant innovation et tradition

Avec cette Nautilus Flyback Chronograph, Patek Philippe prouve une nouvelle fois son savoir-faire en matière d’innovation et de style. Ce modèle en or blanc et motif denim, tout en étant novateur, respecte les codes d’excellence et de précision de la maison genevoise. Destinée aux connaisseurs, cette montre offre une opportunité rare d’acquérir une pièce de haute horlogerie qui marie modernité et tradition dans un design unique et audacieux.

Ce modèle de la Nautilus Flyback Chronograph incarne ainsi une vision renouvelée du luxe, une montre capable de s’adapter aux tendances actuelles tout en affirmant son identité propre, empreinte de l’héritage et du savoir-faire de Patek Philippe.