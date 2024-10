Patek Philippe Nautilus : Découvrez les 5 références qui ont marqué l’histoire de cette icône horlogère

in

Depuis son introduction en 1976, la Patek Philippe Nautilus est devenue une icône dans l’univers des montres de luxe. Avec ses lignes emblématiques dessinées par Gérald Genta, elle a su traverser les décennies en conservant un statut légendaire. Aujourd’hui, bien que la version en acier inoxydable « Jumbo » ait été discontinuée, la collection Nautilus reste une référence incontournable. Dans cet article, nous vous présentons nos cinq modèles préférés de cette série mythique, incluant des classiques indiscutables et des surprises inattendues.

Patek Philippe Nautilus « Jumbo » réf. 3700 : l’original qui a tout lancé

La Patek Philippe Nautilus réf. 3700/1A, lancée en 1976, est celle qui a posé les bases de toute la collection. Produite jusqu’en 1990, elle introduisait la forme caractéristique du boîtier de 40 mm, avec une lunette octogonale qui, à première vue, semble carrée. Gérald Genta s’était inspiré des hublots hermétiques des transatlantiques pour créer ce design révolutionnaire.

Le boîtier de la réf. 3700 présentait une construction en deux parties, garantissant une étanchéité jusqu’à 120 mètres. Cette conception unique, avec ses fameuses « oreilles » latérales, permettait de maintenir ensemble le boîtier et la lunette via quatre vis latérales. À l’intérieur, on retrouvait le calibre ultra-fin 28-255C, basé sur le Jaeger-LeCoultre 920, permettant de garder un profil élégant avec une épaisseur de seulement 7,5 mm.

Patek Philippe Nautilus « Jumbo » réf. 5711 : la renaissance moderne

Après l’arrêt de la production de la réf. 3700, il a fallu attendre 14 ans pour que Patek Philippe réintroduise la version « Jumbo ». En 2004, la réf. 5711/1A est apparue pour célébrer le 30e anniversaire de la Nautilus. Ce modèle en acier inoxydable, légèrement plus grand avec une largeur de 43 mm d’oreille à oreille, présentait des évolutions subtiles mais importantes.

Le design des « oreilles » a été arrondi, et le boîtier est passé d’une construction en deux parties à trois. Un autre changement notable a été l’introduction d’un fond en saphir permettant de voir le mouvement interne. La référence 5711 a rapidement gagné en popularité, notamment grâce à son calibre 324 SC, et est devenue un modèle très recherché jusqu’à son arrêt en 2021.

Patek Philippe Nautilus « Mid-Size » réf. 5800 : l’élégance compacte

La réf. 5800, sortie en 2006, est un choix inattendu mais crucial dans notre sélection. Successeur du modèle plus petit réf. 3800, la réf. 5800 combinait un design plus compact avec les caractéristiques modernes de la Nautilus. Avec un boîtier de 38,5 mm, elle s’adressait à ceux qui cherchaient une version plus petite sans sacrifier le charme de l’originale.

Ce modèle a été produit pendant une courte période, de 2006 à 2009, et se distingue par son équilibre entre tradition et modernité. À l’intérieur, le calibre 330 SC alimentait la montre, visible à travers un fond en saphir. Aujourd’hui, cette référence est devenue très recherchée, avec des prix oscillant entre 80 000 et 140 000 €.

Patek Philippe Nautilus Travel Time Chronograph réf. 5990 : la complication bien pensée

Lancée en 2014, la Nautilus Travel Time Chronograph réf. 5990 combine un chronographe automatique avec une fonction de double fuseau horaire, offrant une montre à la fois sportive et pratique. Contrairement à d’autres modèles compliqués de la série, le design de la réf. 5990 reste équilibré, avec une disposition de cadran intelligemment pensée.

Le boîtier de 40,5 mm abrite le mouvement interne CH 28-520 C FUS, offrant une réserve de marche de 45 heures. Les boutons-poussoirs de correction de la date et des fuseaux horaires sont intégrés de manière discrète, renforçant l’élégance du modèle. Les prix pour ce modèle en acier commencent à 130 000 €, mais peuvent atteindre 300 000 € sur le marché secondaire.

Patek Philippe Nautilus Perpetual Calendar réf. 5740 : la grande complication dans un boîtier fin

Dernier modèle de notre liste, la Nautilus Perpetual Calendar réf. 5740 est une montre emblématique alliant le design Nautilus à l’une des complications les plus prestigieuses de Patek Philippe. Introduite en 2018, cette version en or blanc de 40 mm est impressionnante par sa finesse, avec une épaisseur de seulement 8,42 mm malgré l’intégration d’un calendrier perpétuel.

Le mouvement ultra-fin calibre 240 anime cette montre, offrant une réserve de marche de 48 heures et un micro-rotor en or gravé. Le cadran présente une disposition harmonieuse des sous-cadrans, avec des indicateurs de mois, de jour, de date et de phase de lune. Bien que ce modèle se vende à environ 160 000 € en boutique, les prix sur le marché secondaire peuvent aller jusqu’à 300 000 €.

conclusion sur les meilleures références de la Patek Philippe Nautilus

Ces cinq références illustrent parfaitement l’évolution et l’importance de la Patek Philippe Nautilus au fil des décennies. De la légendaire « Jumbo » réf. 3700 à la grande complication de la réf. 5740, chaque modèle témoigne de l’ingéniosité de la marque. Que vous soyez passionné par le design original ou les innovations plus récentes, la Nautilus reste une montre de collection incontournable qui continue de captiver les amateurs d’horlogerie à travers le monde.