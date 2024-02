Patek Philippe annonce l’arrêt de la production du modèle phare 5164A et d’autres références emblématiques

Les collectionneurs et amateurs d'horlogerie sont en émoi suite à la récente annonce de Patek Philippe concernant la déscontinuation de plusieurs montres cultes, dont l'incontournable Aquanaut Travel Time 5164A, ainsi qu'une augmentation des prix effective dès février.

Le choc des aficionados : adieu à l'Aquanaut Travel Time 5164A

L'annonce tant redoutée chaque année par les passionnés de Patek Philippe a été faite le 1er février, date traditionnelle de révélation des ajustements tarifaires et des modèles retirés du catalogue. Cette année, c'est une onde de choc qui se propage au sein de la communauté horlogère avec la cessation de l'emblématique Aquanaut Travel Time référence 5164A. Présentée pour la première fois à Basel en 2011, cette montre était saluée comme « la plus cool des Aquanaut » selon Ben Clymer, un expert reconnu dans le domaine. Sa fonction travel time et ses poussoirs élégants en faisaient le « Saint Graal » quotidien pour nombre d'enthousiastes.

La version en or rose, référence 5164R, reste néanmoins disponible au catalogue. Cependant, pour ceux qui privilégient la discrétion du modèle en acier inoxydable, il est temps de faire leurs adieux ou de se tourner vers le marché secondaire potentiellement plus coûteux.

Quels autres modèles sont concernés ?

Aquanaut Luce Haute Joaillerie Watch référence 5062/450R

Nautilus Chronograph Date sur bracelet, référence 5980/1R

Nautilus Moon Phase en or rose ou blanc sur bracelet, références 5712R et 5712G

Grand Complications Engraved Retrograde Perpetual Calendar référence 5160G

Annual Calendar and Moon Phases en or blanc ou rose références 5396G et 5396R

World Time avec cadran guilloché main, référence 5230P

Pilot's Watch Travel-Time en taille de 37.5mm en or rose et blanc, références 7234R et 7234G

Cette liste reflète une stratégie qui semble éloigner Patek Philippe des modèles sportifs tout en éliminant les redondances entre les options de bracelets.

Hausse tarifaire chez Patek Philippe : ce qu'il faut savoir

L'autre nouvelle importante concerne l'ajustement tarifaire annuel. En moyenne, Patek Philippe a augmenté ses prix de près de 7% sur l'ensemble des modèles pour cette année. Un modèle en particulier s'écarte légèrement de cette moyenne : le ref. 5930P World Time Flyback Chronograph, qui connaît une hausse de prix de 8.3%. Cela souligne une réalité indéniable pour les collectionneurs : mieux vaut acquérir ses garde-temps avant l'aube d'une nouvelle année.

Ces changements stratégiques mettent en lumière les subtiles dynamiques du marché horloger haut-de-gamme où la valeur perçue d'une montre peut fluctuer non seulement à cause des aspects intrinsèques comme la rareté ou les spécifications techniques mais aussi suite aux décisions commerciales telles que celles prises par Patek Philippe cette année.