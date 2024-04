Parmigiani Fleurier ressuscite la Toric lors du Watches and Wonders 2024

La marque de luxe suisse Parmigiani Fleurier présente une nouvelle génération de la montre Toric avec des innovations éblouissantes et un design réinventé.

Les origines de la Toric

Conçue en 1996 par Michel Parmigiani, la Toric était la première montre-bracelet de la marque Parmigiani Fleurier. Elle incarne une attention méticuleuse au détail et est inspirée par le nombre d'or, avec un boîtier rond orné de cannelures et de godrons rappelant les colonnes grecques. Cette collection est célèbre pour ses complications recherchées, telles que le tourbillon, le calendrier perpétuel et la Toric Hémisphères Rétrograde, qui a remporté le prix de la « Montre de voyage » au Grand Prix d'Horlogerie de Genève (GPHG) en 2017.

Attention particulière portée aux détails esthétiques et techniques

Inspiration du nombre d'or pour une harmonie visuelle

La nouvelle génération Toric à Watches and Wonders 2024

Cette année, à Watches and Wonders, Parmigiani Fleurier introduit deux nouveaux modèles de la Toric, affirmant ainsi la redéfinition de l'essence de la montre habillée pour hommes selon Guido Terreni, PDG de la marque. Les nouvelles montres, limitées en production, présentent des boîtiers en platine 950 et en or rose, et sont remarquables par leurs mouvements en or 18 carats, une caractéristique peu commune qui souligne le luxe et la qualité de finition de ces pièces.

Boîtiers en platine et or rose affinant le profil élégant de la montre

Mouvements manuels haut de gamme visibles à travers un fond exquis

Le modèle Toric Petite Seconde et le Toric Chronographe Rattrapante illustrent cette nouvelle philosophie avec brio.

Détails raffinés et techniques de finition

La Toric Petite Seconde se distingue par un cadran aux techniques de grainage novatrices, où une mixture de crème de tartre, de sel marin broyé et d'argent est appliquée sur les cadrans en or. Cette technique crée une surface d'une régularité et d'une douceur exceptionnelles, avec une dispersion de lumière qui adoucit visuellement le cadran, servant d'écrin parfait pour les aiguilles et les index assortis au matériau du boîtier.

Technique de grainage unique pour un effet visuel saisissant

Utilisation de matériaux nobles pour un affichage de l'heure élégant

Innovations mécaniques et esthétiques

Le Toric Petite Seconde est équipé d'un mouvement nouvellement développé, offrant une réserve de marche de 60 heures et une fréquence de fonctionnement de 4Hz. Le mouvement est visuellement dominé par trois grandes surfaces en or rose 18 carats, formant des ponts décorés avec les Côtes de Fleurier, tandis que seuls les deux barillets et l'organe régulateur sont visibles dans ce paysage mécanique.

Réserve de marche impressionnante pour une autonomie étendue

Affichage minimaliste des composants internes pour une élégance maximale

Prix et exclusivité

La Toric Petite Seconde en or rose est proposée à 49,500 CHF, tandis que la version en platine est affichée à 56,500 CHF. Ces prix reflètent non seulement la qualité et l'exclusivité des matériaux utilisés mais aussi la complexité de la conception et de la fabrication de ces montres d'exception.

Montres en édition limitée soulignant leur caractèreunique et précieux

Investissement dans un garde-temps de prestige avec des finitions de haute couture

En conclusion, la nouvelle génération de montres Toric par Parmigiani Fleurier marque un tournant dans l'art horloger, alliant tradition et innovation pour redéfinir le luxe moderne dans le monde de la haute horlogerie.