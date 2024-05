Parmigiani Fleurier dévoile trois nouvelles variantes de la Tonda PF Sport Chronographe – Un trio de montres sport-chic à couper le souffle !

La maison horlogère suisse Parmigiani Fleurier élargit sa collection Tonda PF Sport Chronographe avec trois nouvelles déclinaisons hautes en couleur : Milano Blue, Arctic Grey et London Grey. Ces teintes inédites subliment la personnalité raffinée de ce chronographe de luxe à remontage automatique, équipé d'un véritable mouvement chronographe intégré haute fréquence certifié par le C.O.S.C. pour sa précision extrême.

Un cadran épuré au guillochage « cloutriangulaire » signature

Au-delà de leur prouesse technique, les montres Parmigiani Fleurier se distinguent par leur souci du détail et leur élégance intemporelle. Le cadran, véritable pièce maîtresse, célèbre le purisme avec son guillochage « cloutriangulaire » exclusif, qui crée un fascinant jeu d'ombre et de lumière.

Minuterie sur le rehaut et compteurs assortis aux coloris des montres

Date à 4h30, affichée en blanc sur fond noir pour une lisibilité optimale

Cadran cerné par une lunette crénelée, signature de la marque, avec des crans plus prononcés que sur les modèles classiques

Un boîtier sport-chic en acier inoxydable

Avec ses 42 mm de diamètre pour 12,9 mm d'épaisseur, le boîtier en acier inoxydable poli et satiné offre une étanchéité jusqu'à 100 mètres. Son fond saphir dévoile le calibre manufacture à remontage automatique PF070, qui bat à la fréquence élevée de 36 000 alternances par heure et dispose d'une réserve de marche de 65 heures.

Ce mouvement certifié C.O.S.C. arbore une finition haute horlogerie, avec des ponts ouvragés satinés et des angles polis main. Sa masse oscillante est réalisée en or rose 22 carats.

Un bracelet en caoutchouc texturé façon cuir de sellier

Fidèle à l'esprit couture cher à Parmigiani Fleurier, le bracelet en caoutchouc arbore une texture raffinée rappelant le travail du cuir par un artisan sellier. Un détail mode qui apporte une touche d'originalité supplémentaire à ces garde-temps d'exception.

L'alliance parfaite entre précision horlogère et esthétique sport-chic

Comme le souligne Guido Terreni, CEO de Parmigiani Fleurier : « Cette collection marie la précision horlogère à une esthétique sport-chic raffinée, pensée pour ceux qui trouvent la beauté dans la simplicité et la sophistication dans l'élégance sportive. »

Proposées au tarif de 27 000 euros, les nouvelles Parmigiani Fleurier Tonda PF Sport Chronographe Milano Blue, Arctic Grey et London Grey incarnent l'essence même du luxe horloger contemporain. Alliant performances techniques et design épuré, elles séduiront à coup sûr les amateurs de belles mécaniques en quête d'une montre aussi élégante que polyvalente. Un trio gagnant qui promet de faire sensation au poignet des esthètes les plus exigeants !