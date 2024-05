Parmigiani Fleurier dévoile les nouveaux chronographes Tonda PF Sport : L’excellence horlogère Made in Suisse !

Entièrement conçus et fabriqués en interne, ces chronographes établissent un nouveau standard en matière de montres de sport de luxe. Parmigiani Fleurier, une marque encore confidentielle mais de plus en plus prisée des collectionneurs les plus exigeants, continue d'étoffer sa gamme de montres sportives avec trois nouvelles déclinaisons raffinées de la Tonda PF Sport Chronographe.

Des coloris tendance qui s'inscrivent dans l'air du temps

Les nouvelles Tonda PF Sport Chronographe se parent de teintes pastel ultra-désirables, parfaitement dans l'air du temps :

Le bleu Milano, un bleu doux et sophistiqué évoquant la dolce vita à l'italienne

Le gris Arctic, une nuance glacée et lumineuse comme les étendues enneigées du Grand Nord

Le gris London, un gris anthracite profond et mystérieux, hommage à l'élégance intemporelle de la capitale britannique

Ces coloris inédits s'intègrent à merveille dans la collection 2024 de Parmigiani Fleurier, qui a fait sensation lors du dernier salon Watches and Wonders.

Un cadran guilloché d'une grande finesse

Outre ces nouvelles teintes, la Tonda PF Sport Chronographe se distingue par son cadran guilloché redessiné. Exit le motif pyramidal assez marqué des versions précédentes, place à un subtil guillochage « clou triangulaire », cousin du classique « clous de Paris ».

Ce décor d'une grande finesse apporte une touche de douceur et de légèreté

Il sublime les coloris désaturés du cadran et confère à la montre une élégance toute en retenue

On est loin des cadrans guillochés géométriques plus appuyés que l'on peut trouver chez d'autres marques

Avec son motif « clou triangulaire » aérien et délicat, le cadran de la Tonda PF Sport Chronographe est une véritable invitation à la contemplation.

Un mouvement chronographe haute fréquence conçu en interne

La Tonda PF Sport Chronographe ne se contente pas d'être belle, elle recèle aussi une mécanique d'exception. Son mouvement chronographe PF-070, entièrement développé et fabriqué dans les ateliers Parmigiani Fleurier, bat à la fréquence élevée de 5 Hz. Cela lui confère :

Une précision au 10e de seconde, rare sur un chronographe mécanique

Une grande fluidité de la trotteuse des secondes et de l'aiguille centrale du chronographe

Une meilleure précision de mesure du temps

Malgré ce rythme effréné, le calibre PF-070 offre toujours une confortable réserve de marche de 65 heures.

Un rotor en or massif inspiré du volant d'une Ferrari 250 GTO

Mais pour certains, le véritable clou du spectacle se trouve au dos de la montre. Le rotor du calibre PF-070, en or rose massif, rend hommage au volant d'une Ferrari 250 GTO, l'une des voitures les plus belles et les plus emblématiques de tous les temps.

Un clin d'oeil automobile qui fait rêver et qui ancre définitivement la Tonda PF Sport Chronographe dans un univers de luxe, d'évasion et de dolce vita. On imagine déjà cette montre au poignet lors de virées en Ferrari vintage ou en supercar dernier cri, ponctuées de déjeuners gastronomiques et d'étapes dans des lieux d'exception.

Acier ou or rose, à vous de choisir

La Tonda PF Sport Chronographe est proposée en deux versions :

Un modèle en acier satiné, décliné dans les trois nouveaux coloris, au prix de 30 000 €

Un modèle en or rose 18 carats, au prix de 50 000 €

Avec ces garde-temps d'exception au design épuré et intemporel, Parmigiani Fleurier réaffirme son expertise dans les montres de sport de luxe. Les nouvelles Tonda PF Sport Chronographe ont assurément tout pour devenir les nouvelles icônes horlogères des happy few.