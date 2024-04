Parmigiani Fleurier dévoile la Tonda PF Micro-Rotor sans date à Watches & Wonders 2024

La nouvelle montre Tonda PF Micro-Rotor No Date de Parmigiani Fleurier, présentée à Watches & Wonders 2024, séduit les puristes avec son design épuré et son mouvement sophistiqué.

Le débat autour de la fonction date

Les amateurs de montres ont souvent des avis partagés concernant la présence d'une fonction date sur leurs garde-temps. Pour certains, cette fonctionnalité est un ajout pratique qui augmente l'utilité de la montre, permettant de consulter la date rapidement sans avoir besoin de sortir un smartphone ou de chercher un calendrier. Cela peut s'avérer particulièrement utile dans un contexte professionnel ou lors de voyages.

Cependant, les puristes préfèrent souvent une montre sans date pour son esthétique épurée et non encombrée, une philosophie que la nouvelle Tonda PF Micro-Rotor No Date incarne parfaitement.

Un design distingué

Ce modèle à deux aiguilles se distingue par son cadran magnifique, orné du guilloché Grain d'Orge, une caractéristique devenue emblématique de cette collection depuis son introduction il y a quelques années. Le visage de la montre offre un espace généreux pour les aiguilles squelettisées en forme de delta et est encadré par une lunette cannelée en platine 950.

Le boîtier en acier inoxydable, élancé et mesurant 40 mm de diamètre pour 7,8 mm de hauteur, offre un profil élégant au poignet. Malgré sa forme fine, il est doté d'une étanchéité jusqu'à 100 mètres, garantissant durabilité et résilience.

Un mouvement manufacture de pointe

Au cœur de la Tonda PF Micro-Rotor No Date se trouve le mouvement manufacture PF703. Ce mouvement automatique, composé de 160 composants, est équipé d'un micro-rotor, comme son nom l'indique. La petite masse oscillante, également en platine 950, est ornée du guilloché Grain d'Orge, faisant écho à l'attrait esthétique du cadran. La montre est fixée à un bracelet en acier.

Un engagement envers la pureté esthétique

« Dans la création de la nouvelle Tonda PF Micro-Rotor No Date, nous avons cherché à offrir aux plus puristes des puristes un objet qui incarne la clarté absolue. Chaque élément de cette pièce reflète notre vision d'une raffinement discret et intemporel. De l'absence délibérée de complications visuelles à la sélection méticuleuse des nuances de cadran ‘Sienne dorée', chaque choix est guidé par un engagement inébranlable envers la pureté esthétique », explique Guido Terreni, PDG de Parmigiani Fleurier.

La Parmigiani Fleurier Tonda PF Micro-Rotor No Date est proposée à environ 29 900 USD.