Panerai x Navy SEALs : La Nouvelle Collection de Montres qui Fait Sensation chez les Fans d’Horlogerie Militaire !

Panerai frappe fort avec une collection capsule inspirée des légendaires Navy SEALs. Quatre modèles d’exception qui allient performance extrême et design militaire pointu. Découvrez ces garde-temps uniques qui font déjà rêver les collectionneurs du monde entier.

Une collaboration d’élite pour des montres hors du commun

Panerai et les Navy SEALs, c’est une histoire qui dure. La manufacture horlogère italienne collabore depuis plusieurs années avec les forces spéciales américaines pour créer des montres exclusives. Cette fois-ci, Panerai va encore plus loin en dévoilant une collection capsule de quatre modèles directement inspirés par l’univers des Navy SEALs.

Ces montres ne sont pas de simples objets de collection. Elles incarnent l’esprit et les valeurs des Navy SEALs : robustesse, précision et performance dans les conditions les plus extrêmes. Chaque modèle arbore fièrement l’inscription « Navy SEALs » à 6 heures sur le cadran et le logo officiel des forces spéciales gravé sur le fond du boîtier.

Des détails qui font la différence

Les quatre modèles partagent des éléments de design distinctifs qui renforcent leur identité militaire :

Un compteur des petites secondes en forme de cible de tir

en forme de cible de tir Des index et des aiguilles recouverts de Super-LumiNova couleur sable pour une lisibilité optimale

et des aiguilles recouverts de couleur sable pour une lisibilité optimale Un bracelet en caoutchouc avec une couche supérieure en textile arborant le motif de camouflage AOR1 de l’US Navy

avec une couche supérieure en textile arborant le de l’US Navy Un bracelet supplémentaire en caoutchouc noir accordéon

Trois des modèles (PAM01518, PAM01669 et PAM01521) sont équipés d’un système de changement rapide de bracelet, offrant une polyvalence accrue aux utilisateurs.

Submersible QuarantaQuattro Navy SEALs : l’élégance robuste

Le modèle PAM01518 se distingue par son boîtier de 44 mm en acier inoxydable satiné. Son cadran dégradé, passant du gris anthracite au noir, lui confère une allure à la fois élégante et mystérieuse. Équipé du mouvement automatique P.900, il offre une réserve de marche de trois jours et une fonction stop-seconde.

Conçue pour la plongée, cette montre résiste à une pression de 30 bars (300 mètres). Sa lunette tournante unidirectionnelle et sa couronne protégée par un pont garantissent une utilisation sûre en milieu aquatique. Prix : 9 500 euros.

Submersible QuarantaQuattro GMT Navy SEALs Carbotech : la technologie au poignet

Le PAM01513 repousse les limites de l’innovation avec son boîtier de 44 mm en Carbotech, un matériau composite à base de fibres de carbone. 64% plus léger que le titane et 80% plus léger que l’acier, il offre une résistance exceptionnelle à la corrosion et aux chocs.

Équipé du calibre P.900/GMT, ce modèle affiche un second fuseau horaire, idéal pour les missions internationales. Sa résistance à l’eau de 500 mètres en fait un compagnon fiable pour l’exploration sous-marine. Prix : 18 300 euros.

Submersible Navy SEALs Titanio : le mastodonte élégant

Avec son imposant boîtier de 47 mm en titane grade 5, le PAM01669 ne passe pas inaperçu. Sa lunette tournante en Carbotech et son cadran dégradé anthracite-noir lui confèrent une allure résolument moderne.

Le mouvement P.9010 qui l’anime permet un réglage indépendant de l’aiguille des heures, très pratique lors des changements de fuseau horaire. Étanche à 300 mètres, cette montre est taillée pour l’aventure. Prix : 12 700 euros.

Submersible Chrono Navy SEALs Titanio : l’édition ultra-limitée

Pièce maîtresse de la collection, le PAM01521 est limité à seulement 80 exemplaires. Ce chronographe de 47 mm en titane revêtu de DLC noir embarque le sophistiqué calibre P.9100/R.

Sa fonction chronographe flyback et son compte à rebours en font un outil de précision pour les missions les plus exigeantes. Étanche à 500 mètres, c’est la montre ultime pour les plongeurs d’élite. Prix : sur demande.

Une collection qui marque l’histoire de Panerai

Cette collection capsule Navy SEALs représente un tournant pour Panerai. Elle combine l’héritage militaire de la marque avec les technologies les plus avancées de l’horlogerie moderne. Chaque montre est un véritable concentré de performance, conçue pour résister aux conditions les plus extrêmes tout en affichant un style unique.

Pour les amateurs d’horlogerie militaire et les collectionneurs, ces modèles représentent une opportunité rare d’acquérir une pièce d’exception. Avec leur design distinctif et leurs performances hors-normes, ces montres Panerai x Navy SEALs sont promises à un bel avenir sur le marché de la haute horlogerie.